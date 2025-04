Lékai-Kiss Ramóna férje őszintén vallott a házasságukról: "Bármin össze tudunk veszni egy perc alatt!"

A Lékai-Kiss Ramóna férje elárulta, bár a pályán általában megőrzi a hidegvérét, otthon egészen más a helyzet: „Bármin össze tudunk veszni egy perc alatt! Olaszosan éljük az életünket...” – mondta vidáman, hozzátéve, hogy mindez nem vesz el a boldogságukból, hiszen mindketten nagyon szeretik egymást.

Forrás: Bors

Így lett menyasszony Lékai-Kiss Ramóna

Máté azt is megosztotta, hogy bár alapvetően nyugodt típus, amikor Ramóna kezét kérte meg, őt is elkapta az izgalom. „Az izgulás nem is maga a lánykérés miatt volt, hanem hogy ki tudom-e egyáltalán mondani: ’Hozzám jössz-e feleségül?” – emlékezett vissza.

Eredetileg egy amerikai nyaralás során tervezte feltenni a nagy kérdést, ám Rami valamit megsejtett, ezért gyorsan átírta a terveket: egy spontán bécsi kiruccanás közben kérte meg kedvese kezét.

Olyan boszorkány az én kedves feleségem, hogy a barátnőinek már mondta is, hogy szerintem készülök valamire. A barátnők pedig persze továbbadták az infót nekem is...

– mesélte nevetve.

Minden Noé körül forog

A házaspár kisfia, Noé, idén szeptemberben kezdi meg az iskolát, ami új fejezetet nyit majd a család életében. Lékai Máté arról is beszélt, hogy a mindennapjaikat teljesen fiukhoz igazítják: „Az életünk ritmusa, minden tervezés a gyerek köré épül: hogy mikor van ovi, hol találunk gyerekmedencét vagy csúszdát, ha utazunk.”

A sportoló hangsúlyozta: számára a legnagyobb boldogságot a közös családi pillanatok jelentik. „Mindent megtennék a fiamért, és ezt Rami nevében is mondhatom. Akkor vagyunk a legboldogabbak, ha hármasban lehetünk” - mondta Lékai Máté a story.hu-nak nyilatkozva.