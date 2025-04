5 régi locsolóvers, amit elsüthetsz húsvéthétfőn!

Ezek a locsolóversek nemcsak a tréfáról vagy a bókról szóltak, hanem a termékenység, a tavasz és az udvarlás ünnepéről is. Ma talán ritkábban hallani őket, de a húsvéti hangulathoz még mindig hozzátartoznak – különösen ott, ahol a hagyományt nem a plázák, hanem a kertek illata és a fonott tojáskosarak jelentik.

5 régi locsolóvers, amit ma is elsüthetsz húsvét hétfőn

Fotó: Szentivánlaborfalva Ifjúsága youtube-csatorna

Székely locsolóvers

Szépen kérem az anyját,

Adja elő a lányát,

Hadd locsolom a haját,

Hadd nőjön nagyra,

Mint a csikó farka,

Még annál is nagyobbra,

Mint a Duna hossza!

Szabad-e locsolni?

Ez a vers kedvesen pimasz, ahogy a székely humort ismerjük – a hosszú csikófarkas hasonlat pedig egészen biztosan megnevetteti a háziakat.

Kalotaszegi változat, tömören és frappánsan

Erdő mélyén jártam,

Bivalyokat láttam,

Meg akartak döfni.

Szabad-e öntözni?

Egy jó locsolóvershez nem kell sok szó – ez például humoros, mégis elegáns, és elég egy jó pillanatban elmondani, hogy emlékezetes maradjon.

Békés megyei népi vers

Kelj fel párnáidról, friss ibolyavirág,

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!

Megöntözlek szépen az ég harmatával,

Teljék a tarisnya sok piros tojással!

Ez már igazi költészet – gyönyörű, lírai képekkel, és ha szépen, komolyan mondjuk el, bizony piros tojás is kerülhet a tarisznyába.

Csákvári locsolóvers

Ennek a háznak udvarában

Szép kis bimbót láttam.

Vizet hoztam a tövére,

Szálljon áldás a fejére!

Szabad-e locsónyi?

A versikében ott a természet, a játék, és még az áldás is – igazi falusi hangulat, amit ma már csak kevés helyen hallani élőben.

Romantikus húsvéti locsolóvers

Fakadó rügy, szellő hozta,

Madár szállt az ablakunkra,

Nagy vidáman azt dalolta,

Itt nyílik a legszebb rózsa.

Jószagú a rózsavizem,

Eljöttem, hogy megöntözzem.

Nesze, nesze, rózsaszál,

Soha el ne hervadjál!

Ha valaki szívből mondja el ezt a verset, ott talán még a piros tojás mellé mosoly is jár – vagy egy puszi. A húsvéti locsolóversek egyszerre hagyományok őrzői és vidám emlékek forrásai. A legtöbben már csak nosztalgiával gondolunk ezekre a mondókákra, pedig újra divatba is jöhetnének – különösen azokban a házakban, ahol az ünnep még nem a bevásárlásról, hanem a családi együttlétről szól. Szóval idén húsvéthétfőn ne félj elővenni egy régiesebb verset. Ki tudja, lehet, hogy te leszel az egyetlen, aki nemcsak locsol, de versel is. És az mindig emlékezetesebb.