Hulladékelszállítás 54 perce

Lomtalanítás Veszprémben: mutatjuk a szabályokat és a lehetőségeket

Idén is elindult a Depónia Nonprofit Kft. népszerű lomtalanítási programja, amelyhez a veszprémiek is csatlakozhatnak. A cél változatlan: megszabadulni a feleslegessé vált tárgyaktól úgy, hogy közben a város is tisztábbá, rendezettebbé válik.

Veszprém utcái tavasszal nemcsak a virágoktól lesznek színesebbek, hanem a lomtalanítási időszak is új lendületet ad a háztartások nagytakarításának. A Depónia Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít a lakosságnak, hogy előre egyeztetett időpontban, szabályosan megszabadulhassanak az otthonok mélyéről előkerülő lomoktól. Lomtalanítás Veszprémben: nem szállítják el a hűtőszekrényt, az elektronikai hulladékot, az építési törmeléket, a festékes dobozokat

Forrás: lomtalanitas-veszprem.hu Megtudtuk: a veszprémi társasházi lakosok számára külön rendszer működik: a lomtalanítás nem házhoz menő formában történik, hanem előre kijelölt helyszíneken és időpontokban, ahol a Depónia gyűjtőautója várja a lakókat. A pontos dátumot és helyszínt a közös képviselők hirdetik ki, így érdemes figyelni a lépcsőházi hirdetőtáblákat vagy közös levelezőcsoportokat. Lomtalanítás: Mi vihető, mi nem? Átadható minden olyan lom, ami a mindennapi hulladékszállítás során nem férne a kukába – például régi bútor, gyerekjáték, használaton kívüli lakberendezési tárgyak. Fontos szabályok A gyűjtőhelyre csak a megadott időpontban lehet kihozni a lomokat, előtte vagy utána nem – különben a lakóközösségnek kell viselnie az elszállítás költségét.

A hulladékot nem szabad a kuka mellé, járdára vagy parkolóba helyezni, kizárólag a lomtalanító járműnél lehet átadni.

A Depónia munkatársai helyszíni ellenőrzést is végezhetnek, ezért érdemes lakcímkártyát hozni.

Az egyedi házhoz menő lomtalanítás (családi házas övezetekben) továbbra is elérhető, és szeptember 30-ig lehet rá jelentkezni. Időpontot foglalni telefonon (+36-1/776-7777), e-mailben ([email protected]), vagy a www.deponia.hu weboldalon lehet. Viszont nem szállítják el például a hűtőszekrényt, az elektronikai hulladékot, az építési törmeléket, a festékes dobozokat. Ezeket más, erre kijelölt hulladékudvarban kell leadni.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!