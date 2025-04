Macskák a terápiában: gyógyító dorombolás vagy félreértett mítosz? +(videó)

A macskák öntörvényűsége, érzékenysége és finom testbeszéde sokak számára épp olyan nyugtató, mint másoknak a kiszámíthatatlan vagy távolságtartó viselkedése. Egyre többen számolnak be arról, hogy szorongásos zavaraikra, depressziójukra vagy poszttraumás stresszükre enyhítő hatással van egy doromboló cica közelsége. De vajon ez elegendő ahhoz, hogy terápiás állatnak minősüljön?

A válaszhoz először tisztáznunk kell egy fontos különbséget: a terápiás állatok – ellentétben az érzelmi támogatást nyújtó társállatokkal – konkrét, strukturált terápiás célokat szolgálnak, gyakran képzett szakemberek (pl. pszichológus, pedagógus, szociális munkás) közreműködésével. A macskák esetében a strukturált tréning és kiszámíthatóság a kérdéses pont. A macskák nem rendelkeznek a kutyákhoz hasonló engedelmességi válaszokkal, és stressztűrésük is erősen egyedi. Egy macska, amely otthon nyugodt és barátságos, könnyen reaktívvá válhat egy idegen környezetben, zajban, új emberek között.

Illusztráció: Medve Zoltán

Mit mond erről a tudomány?

Empirikus kutatások még viszonylag szűkösen állnak rendelkezésre a macskák terápiás hatásairól. A meglévő tanulmányok zöme kis mintaszámmal dolgozik, és gyakran nem különítik el az érzelmi támogatást a valódi terápiás beavatkozástól. Ugyanakkor egyes megfigyelések biztatók: a macskák jelenléte csökkentheti a vérnyomást, elősegítheti az oxitocin felszabadulását, ami a stressz csökkenését mutatja, és segíthet a jelenben való megmaradásban – ami például szorongásos zavarok esetén igen értékes eszköz lehet.

De a terápiás célú alkalmazhatósághoz a viselkedés stabilitása, idegrendszeri rugalmasság, szociabilitás és pozitív válaszkészség az idegenekkel szemben elengedhetetlen. Márpedig a macskák ebben meglehetősen válogatósak, és ez nem hiba, hanem fajspecifikus tulajdonság.

Egyéni utak – egyedi cicák

Fontos látni, hogy vannak kivételes macskák, akik nemcsak elviselik, de örömüket lelik az emberi interakciókban, és jól kezelik a változatos ingereket. Ezek a macskák – megfelelő szűrés és tréning után – alkalmasak lehetnek terápiás célokra, különösen zárt, kontrollált környezetben (pl. idősek otthona, hospice, könyvtári olvasóprogramok gyerekeknek). Itt lép be a szakmai felelősség kérdése: egy macska terápiás célú alkalmazásánál nem csupán az ember jólléte a tét, hanem az állat jólléte is. A nem megfelelően felkészített, vagy a szituációban stresszt átélő cica hosszú távon viselkedészavarokat, egészségügyi problémákat is elszenvedhet.