Magnólia a Victor Hugo utcában

Nyilvánvalóan nem figyeltem rendesen a reggeli kómában, amikor néhány napja láttam egy posztot, hogy a Victor Hugo utca hatalmas fáit beborították a virágok. Minden évben elsétálok arra, igazán impozáns látvány. Most odaérve tudatosult bennem, hogy egyértelműen archív bejegyzést láttam, mert semmiféle virágtengerrel nem találkoztam a közterületen. Körülbelül csak három másodpercem adódott volna csalódottnak lenni, hiszen szinte azonnal megláttam őt. Egy udvarban, pár méterre a kerítéstől, teljes pompájában ragyogott egy hatalmas magnóliafa, ezer árnyalatban játszó virágtengerrel. Olyan volt, mintha festették volna. Persze jött is a szokásos kérdés: tulipánfa vagy magnólia? És mit lehet tudni erről a bámulatos növényről, azon kívül, hogy simán ellopja a show-t bármilyen környezetben?

Magnóliafa ezernyi virággal

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Most akkor ez tényleg magnólia?

Legutóbb a Zirci Ciszterci Arborétumban járva merült fel bennem az elnevezés kérdése, ahol egy ott dolgozó hölgy felvilágosított a különbségről. Nos, a magnólia és a tulipánfa két külön faj – még ha a köznyelv gyakran keveri is őket. Amit a legtöbb ember „tulipánfaként” emleget, az valójában a liliomfa, vagyis Magnolia × soulangeana, a magnóliák egyik legismertebb díszváltozata. A valódi tulipánfa (Liriodendron tulipifera) inkább magas, nyúlánk fa, zöldes-sárgás, tulipán formájú virágokkal, míg a díszmagnólia gyönyörű, rózsaszín, fehér vagy lilás árnyalatú virágokat hoz, gyakran még a lombfakadás előtt. Tehát igen: amit most láttam Veszprémben virágzásban, az egy magnólia, és a „tulipánfa” elnevezés csak becenév. Röviden: a liliomfa és a tulipánfa két különböző faj. A magnóliát tévesen tulipánfának is hívják, holott a magnólia az a liliomfa. Nos, hogyha már teljesen sikerült összekeverednünk, akkor inkább ugorjunk a tudományos okfejtésről.

Elképesztő vizuális gyönyört okoz ez a virág

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

És ha már itt tartunk: ehető-e a magnólia? Bizonyos magnóliafajok (főleg az ázsiai eredetűek, például a Magnolia officinalis vagy Magnolia grandiflora) virágszirmainak egyes részeit valóban használják az ázsiai gyógyászatban vagy fűszerként. A szirmoknak fanyar, enyhén gyömbérre emlékeztető íze van, és gyakran fermentálják, savanyítják őket. Fontos viszont hangsúlyozni, hogy nem minden magnóliafaj ehető, és díszfák esetében (pl. amit most Veszprémben fotóztam) ez nem ajánlott – inkább csak csodáljuk, ne kóstolgassuk.