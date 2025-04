Mocsári teknősök is előfordulhatnak az utakon

Hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, a mocsári teknős az áprilisi párzást követően május végén, júniusban (vagy akár még júliusban is) rakja le a tojásait a víztől meglepően távol, több száz méterre. Tojásainak kiköltését a nap melegére bízza, ezért gyorsan felmelegedő, homokos helyet keres, amit gyakran csak az otthonát jelentő víztől távolabb, akár egy-két kilométerre talál. A kisteknősök nagy része augusztus-szeptemberben kel ki, és azonnal a víz felé igyekeznek.

Az újszülött mocsári teknősök akkorák, mint egy 20 Ft-os érme

Fotó: knp.hu

Azonban, ha nem elég forró a nyár, vagy hamar fordul hűvösre az idő szeptemberben, esetleg túl későn rakta le az anya a tojásokat, akkor a kicsik a tojásban vészelik át a telet, és csak tavasszal bújnak ki, ha már kellően meleg az idő.

Vigyázzunk a mocsári teknősökre, de ne vigyük haza őket

Előfordulhat, hogy tavak, holtágak környékén most is aprócska páncélosra bukkanhatunk. Semmiképpen se vigyük haza a kerti tóba, mert védett faj! Alapvetően megmenteni sem kell, az ösztöne elviszi őt a vízhez. Ha úton találunk rájuk, azzal viszont segíthetünk, ha elvisszük őket onnan a legközelebbi természetes vízhez. Mivel akkorák, mint egy 20 Ft-os, még gyalogosan is könnyen rájuk lehet taposni, ha nem vesszük észre. A mocsári teknősök élete azonnal egy hosszú, veszélyes meneteléssel kezdődik, amely sokuk számára hamar véget is ér. Túlélési esélyeiket javíthatjuk, ha az úton történő gázolástól, eltaposástól megmenekítjük őket.

A mocsári teknős védett faj, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft – olvasható a knp.hu oldalán. Az Akarattyainfo Facebook-csoport szerint Balatonakarattyán is látni teknősöket, így fokozott figyelemre kérünk mindenkit.