Kezdetét vette a motorosszezon: Mire figyeljünk az utakon?

A tavaszi idő beköszöntével egyre többen veszik elő a motorjaikat, de ezzel együtt a motorosbalesetek száma is növekszik. Kiemelten fontos a megelőzés, hiszen a motorosok a legvédtelenebb közlekedők közé tartoznak. A Veol-podcast vendége volt Csizmadia Zoltán rendőr százados, baleset-megelőzési kiemelt főelőadó és Karli Gergő főtörzsőrmester, motoros járőrvezető, gépjárművezető-szakoktató, akik a tavaszi időszak kihívásairól beszéltek.

Karli Gergő és Csizmadia Zoltán a podcaststúdióban. Motorozni szenvedély, de az élet a legfontosabb – érj célba biztonságban!

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Sokan hónapok óta nem ültek motoron, így a reflexek, a motor kezelésének magabiztossága és az előrelátó vezetés képessége is kopott lehet a tavaszi motorosszezon kezdetére. Emiatt érdemes rövidebb utakra menni első körben, hogy visszarázódjunk. Az utakon a téli időszakból hátramaradt

kátyúk,

felmart útszakaszok és

letaposott kavicsok,

homokrétegek jelenthetnek csúszásveszélyt.

De az autósoknak is hozzá kell szokniuk a motorosok jelenlétéhez, hiszen a téli hónapokban kevesebb kétkerekűt láttak az utakon.

A motorosbalesetek leggyakoribb okai

Leggyakoribb ok itt is – csakúgy, mint az autósoknál – a gyorshajtás és követési távolság be nem tartása. A motorok gyorsulása és dinamikája miatt sokan hajlamosak túlvállalni magukat. A nagyobb sebesség növeli a reakcióidő alatt megtett utat, és a féktávot, ezért fontos, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő tempót válasszuk.

A második leggyakoribb baleseti forma a kanyarokban történik. A túlzott sebesség vagy a helytelen testsúlyáthelyezés miatt a motoros elveszítheti az egyensúlyát. Érdemes zárt, kontrollált környezetben (vezetéstechnikai pályákon) kanyarodási technikákat gyakorolni, és a határokat nem közúton feszegetni, hogy a saját és mások testi épségét ne veszélyeztessük.

Sok motorosbaleset abból adódik, hogy az autósok nem veszik észre a kétkerekűeket, vagy rosszul mérik fel a sebességüket. Ugyanakkor a motorosok részéről is fontos a defenzív vezetés, vagyis felkészülni más közlekedők hibáira – pontosabban azok lehetséges következményeire –, illetve a közlekedésben váratlanul előforduló helyzetekre.