Csigavadász futókacsák és struccsteak – élet a Müller-tanyán

A vízválasztó a 2013-as év volt, amikor rátaláltak a struccokra. – Utánaolvastunk, hogy a strucc tartása, nevelése hogyan is zajlik – mesélte Nemes Fédra, a Müller-tanya egyik tulajdonosa.

A Müller-tanya 45 strucc otthona

– Megtudtuk azt is, hogy a strucchús mennyire egészséges és szerte Európában mennyire közkedvelt. Mivel mi is az egészséges táplálkozás hívei vagyunk, úgy döntöttünk, belevágunk a struccok tartásába is. Természetesen a kezdetek nagyon nagy kihívást jelentettek számunkra, meg kellett tanulnunk egy teljesen új faj nevelését, táplálását. Kisebb-nagyobb buktatókkal övezve azért mindent szépen lassan megtanultunk, létszámbővítéssel a farm méretét is növelni tudtuk – árulta el a tulajdonos.

A Müller-tanya egyik fő profilja az állattenyésztés

A kemenesszentpéteri farmon jelenleg 45 strucc él, a szaporulatot az időjárás befolyásolja, de nagyjából 50–70 kismadár születik. Nemes Fédra hozzátette, a farmon Dexter mini marhák, néhány birka és húsz sertés is található.

A strucc húsnak alacsony a zsír- és koleszterintartalma

– Hála Istennek, a vírus eddig még elkerült bennünket. Elővigyázatosságból teljes látogatási tilalmat vezettünk be, a bejáratnál lábfertőtlenítőt helyeztünk ki, próbáljuk megelőzni a bajt – mesélte Fédra, aki hozzátette, több mint 13 hónap kemény munka, mire a strucctojásból eladható hús lesz.

Mennyire egészséges a strucchús?

– A húselőállításban az első és a legfontosabb szempont a minőség, és mi mindent ennek a célnak rendelünk alá. Mivel a struccainkat feldolgozva értékesítjük, fontos a minél nagyobb steakkihozatali arány. Ehhez minőségi alapanyag kell, amit úgy érünk el, hogy saját takarmányozási programot állítottunk össze. Nagy örömünkre Csehországba is exportálunk, ami komoly pozitív visszajelzés számunkra – emelte ki. – A strucc húsa a vörös húsok kategóriájába tartozik, megjelenésében a marhahúsra emlékeztető, de annál valamivel sötétebb. Alacsony zsír- és koleszterintartalma miatt fogyasztása feltétlenül javasolt gyermekeknek, várandós és szoptatós anyáknak, diétázóknak, sportolóknak, szív- és érrendszeri betegségekben, illetve magas vérnyomásban szenvedőknek. Kuriózumképpen említhető, hogy 100 gramm strucchúsban háromszor annyi vastartalom van, mint a csirke, a sertés vagy akár a hal húsában, mégpedig olyan formában, hogy az emberi szervezetbe – hosszadalmas tranzakciók nélkül – azonnal be tud épülni, és elősegíti a vörösvértestek képződését.