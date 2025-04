Súlyos gyermekbetegség gyanúja okoz riadalmat a Dunántúlon

A mumpsz egy vírusos eredetű betegség, főként gyerekeket érint, és leginkább az arc oldalsó részén, a fültőnél jelentkező fájdalmas nyálmirigy-duzzanatról ismerhető fel.

A mumpsz rendszerint enyhébb, megfázáshoz hasonló tünetekkel kezdődik

Fotó: Shutterstock-illusztráció

A 12. héten (március 17–23. között) Somogy vármegyében egy hatéves, korának megfelelően beoltott kislánynál merült fel a mumpsz gyanúja. A következő héten (március 24–30.) Komárom-Esztergom vármegyében két fiú, egy 5 és egy 11 éves gyermek esetében merült fel ugyanilyen gyanú. A 14. héten pedig Vas vármegyéből jelentettek egy 16 éves, szintén oltott fiatal férfit, akinél a tünetek mumpszra utaltak. Azonban egyik esetben sem erősítették meg a laborvizsgálatok a fertőzést - olvasható a Vaol cikkében.

A mumpsz tünetei és szövődményei

A mumpsz rendszerint enyhébb, megfázáshoz hasonló tünetekkel kezdődik, például láz, fejfájás és nyakfájdalom jelentkezik. Ezután a nyálmirigyek – leggyakrabban a fültőmirigy – megduzzadnak, ami fájdalmat okoz, különösen rágáskor. A betegséghez társulhat még hasi panasz, hányás és hasmenés is, ha a hasnyálmirigy is érintett. Előfordulhat, hogy valaki enyhe tünetekkel vagy teljesen tünetmentesen vészeli át a fertőzést.

Komolyabb szövődmények is kialakulhatnak: gyermekeknél például agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, ami akár maradandó idegrendszeri károsodást vagy halált is okozhat. Fiatal felnőtteknél heregyulladás is előfordulhat, ami súlyos esetben meddőséghez is vezethet.