Elnyelte a földomlás a családapát, várandós édesanya maradt magára kisfiával

Vera és Gábor nyolc éve voltak együtt, szeretetben nevelték kisfiukat ausztriai otthonukban, és boldogan várták a kistestvér érkezését. Gábor az építőiparban dolgozott, megbecsült munkaerőként, egy napon azonban minden megváltozott, tragikus munkahelyi baleset történt.

A tragikus munkahelyi baleset után a várandós Veronika kisfiával, Zsomborral hazaköltözött

Forrás: Pápán hallottam csoport

A munkahelyi balesetben ketten vesztették életüket

Földmunkák közben a partoldal váratlanul leomlott. Gábor még próbálta megmenteni társát, aki végül túlélte, de ő maga a második beomlásban életét vesztette. A tragédiában Gábor főnöke is meghalt – az ő hibája vezetett a végzetes balesethez.

A Pápán hallottam csoportban több mint háromszázan osztották meg Vera történetét, aki megtörten mesélt tragikus fordulatot vett életükről. Várandós anyaként szinte felfoghatatlan fájdalmat él át nap mint nap, mégis igyekszik erős maradni gyermekei miatt. Pszichológus segíti őt a gyászfeldolgozásban, és kisfiának is szakember támogatására van szüksége. Zsombornak azt mondták, hogy apukája „a csillagok közé költözött”, esténként még mindig beszél hozzá, és gyakran kérdezi: „Mikor jön haza?”

"Gábort mindenki szerette, mindenkinek segített. Édesanyám is úgy szerette, mintha a saját fia lenne" – mondta Vera könnyeivel küszködve, aki azóta férje jegygyűrűjét a nyakában hordja, elválaszthatatlan tőle.

A család hazaköltözött Gábor szülőfalujába, Bakonyszentlászlóra. Bár a rokonok igyekeznek mindenben támogatni őket, a mindennapok így is nehezek – nemcsak érzelmileg, de anyagilag is. Az ausztriai lakcím miatt Verát osztrák szabályok szerint illeti a hagyaték: az autókat értékesítik, az összeg kétharmadát letétbe helyezik a gyermekek számára, ő csak a maradékhoz jut hozzá. A hagyatéki eljárásra is csak a második gyermek születése után kerülhet sor.

Egyetlen biztos bevételük az osztrák anyasági támogatás, de ez számos hátránnyal jár. Itthon nincs társadalombiztosítása, így minden vizsgálatért előre kell fizetnie. A szülés is bizonytalan – nem elég a gyász, a bizonytalanság is súlyos teher nap mint nap.

Ha lehetősége van rá, segítsen ön is Verának és két gyermekének!

Forrás: szon.hu

Ha lehetősége van rá, az alábbi módon segíthet Verának és két gyermekének:

Deviza utalás:

IBAN: AT07 3445 0000 0225 8671

Kedvezményezett: Mintler Veronika

Közlemény: Adomány