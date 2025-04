Hétfőtől ismét látogatható a felújított pápai Nagytemplom

A munkálatok 2023 októberének végén kezdődtek, amikor felállványozták a templomot, és megkezdődött a falak statikai megerősítése. A Nagytemplom falait befúrták, majd acélhuzalokkal rögzítették őket, hogy az épület hosszú távon is biztonságos maradjon.

A pápai Nagytemplom külső munkái befejeződtek, az állványokat elbontották

Fotó: Haraszti Gábor/archív

Az ehhez szükséges fúrások nagy mennyiségű port juttattak a templom belső terébe, ezért a felújítást követően komoly takarítási munkálatok váltak szükségessé.

Mail József apát-plébános a Pápai Médiacentrumnak elmondta: noha a felújítás második üteme, a külső homlokzat rendbetétele még várat magára forráshiány miatt, az érsekség engedélyezte, hogy az élet visszatérhessen a templomba. „Az érsek úr azt mondta, költözzünk vissza, mert nem tudja, mikor folytatódik a munkálat” – fogalmazott.

A hívek egész héten takarították a templomteret

Fotó: Pápai Médiacentrum

A Nagytemplom belső tere 24 méteres magas

A templomtér takarítása több mint egy hétig zajlott, és több közösség is részt vett benne. A Rózsafüzér Társulat, az iskolai dolgozók, a hívek, sőt, képviselő-testületi tagok is kivették részüket a munkából. Egy helyi takarítócég is csatlakozott, felajánlva szolgáltatását a templom megtisztítására. A belső tér 24 méteres magassága miatt az önkéntesek csak az elérhető részeket tudták rendbe tenni, a magasban lévő szobrok portalanítása egy későbbi időpontban, várhatóan tűzoltók vagy katasztrófavédők segítségével valósulhat meg.

A munkálatok 2023 októberének végén kezdődtek

Fotó: Veszprémi Érsekség

A padsorokat lemosták, a szobrokat és párkányokat megtisztították, a porszívózás után most a felmosás következik. A templomban korábban használt, padsorok közötti szőnyeg azonban a munkák során megsérült, így az nem kerül vissza a helyére.

Az első szentmisét április 28-án, hétfőn este 6 órakor tartják meg a Nagytemplomban. Ettől kezdve a hétköznapi szentmiséket is újra itt rendezik meg. Május 4-én különleges eseményre is sor kerül: Eszterházy Károly püspök, a városépítő főpap születésnapján érseki misét tartanak a templomban, ezzel is tisztelegve a város múltja és szellemi öröksége előtt.

A falakat statikailag megerősítették

Fotó: Veszprémi Érsekség

A templom újbóli megnyitása nemcsak vallási, hanem közösségi szempontból is jelentős mérföldkő Pápán. A hívők közössége összefogott, és példás összefogással tettek azért, hogy újra birtokba vehessék városuk egyik legfontosabb szakrális terét.