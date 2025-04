Fittneszterembe taxiztak a navosok és jól bevásároltak

A Veszprém vármegyei NAV revizorok taxiba ültek, de a fuvar végén nem kaptak sem nyugtát, sem számlát. Mint kiderült, az online pénztárgép teljesen lemerült, és az előző napi pénztárzárás is elmaradt – amit végül maguk az ellenőrök végeztek el. A szituációt tovább súlyosbítja, hogy a taxis így lényegében nem tudta volna igazolni a bevételét, ami adóelkerülés gyanúját veti fel.

NAV ellenőrzések: hárman is elbuktak

Forrás: Shutterstock

A délutáni órákban egy távol-keleti termékeket árusító üzletet ellenőriztek, ahol szintén nem kaptak nyugtát az élelmiszer vásárlás után. Ez már önmagában is szabálytalanság, de a NAV információi szerint az adott üzletben már folyamatban volt egy adóellenőrzés is, ráadásul ideiglenes biztosítási intézkedést is elrendeltek a várható adókülönbözet megtérülése érdekében. Az üzlet pénztárgépének kasszája is jelentős eltérést mutatott, ami újabb szankciókat von maga után.

A NAV több helyen is ellenőrzéseket végzett

A nap harmadik ellenőrzése egy fitneszteremben történt, ahol a revizorok kora esti edzés után sem kaptak sem nyugtát, sem számlát. A helyszínen sem számlatömb, sem nyugtatömb nem volt elérhető, így a vállalkozó semmilyen módon nem tudta volna dokumentálni a szolgáltatás ellenértékének átvételét.

És hogy miért súlyos ez? A nyugtaadás elmulasztása nem csupán „adminisztrációs baki”. A mulasztás akár kétmillió forintos bírságot is eredményezhet, emellett a NAV 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az adott üzletet. Ismételt szabályszegésnél a hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége: köteles alkalmazni a lezárás szankcióját.

Különösen nagy a tét azoknak, akik valamilyen kedvezményes adózási formát választottak – például katásként, kivásként vagy átalányadózóként működnek. Amennyiben mulasztási bírságot kapnak, automatikusan elveszítik jogosultságukat a kedvezményes adózásra, ami hosszú távon jelentősen növelheti adóterheiket.

Ráadásul a súlyos szabályszegők nem csak a bírságra számíthatnak: utólagos adóellenőrzés is indulhat ellenük. Ha ez megtörténik, a NAV a korábbi bevallásokat is tételesen átvizsgálhatja. A vállalkozók ilyenkor még az utolsó pillanatban korrigálhatnak – önellenőrzés formájában beadhatják a valós forgalom alapján javított bevallásaikat –, ám ez sem mentesít minden következmény alól.