Németbánya, a Bakony elrejtett kincse

A Bakony szívében található sváb ajkú zsáktelepülés az idő múlásával átalakult, a német nemzetiségi vonal eltűnőben van. Németbánya lakosai között a legutóbbi népszámlálás alkalmával már nem volt 20 ember, aki német nemzetiséghez tartozónak vallotta volna magát.

A festői szépségű Németbánya, a Bakony ékszerdoboza

Forrás: önkormányzat

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester szerint a hozzájuk látogatók a természeti környezeten túl a település nyugalmát és az ott lakók vendégszeretetét szokták kiemelni jellemzőként.

– 2019 óta, immár második ciklusban kaptam bizalmat az itt élőktől, településünk vezetésére, nagy megtiszteltetés ez és még nagyobb felelősség – emelte ki a község vezetője, aki társadalmi megbízatásban végzi a polgármesterséget, fő állásban 35 éve egy veszprémi kutatóintézetben dolgozik.

– Németbányára és a benne élőkre második családomként tekintek, folyamatosan tervezek, keresem a lehetőséget az életminőség javítására, a település hosszútávú fennmaradására – mesélte a polgármester. – Az elmúlt hat év legnagyobb eredményének a szennyvíz csatornahálózat kiépítését tartom, 400 millió forintból, 10 százalékos önerőből a település 30 éves álmát sikerült ezzel megvalósítani. Hálás vagyok a pályázati lehetőségnek és a lakosság anyagi áldozatvállalásának. A városban élő ember, aki már a vezetékes víz és szennyvíz csatorna meglétének világába született, el sem tudja képzelni, hogy ez másképp is lehet. Németbányán 1992 óta van vezetékes ivóvíz, 2025-ben pedig sikerült kiépíteni a szennyvíz-csatornahálózatot. A beruházással nemcsak az életminőségünket emeltük egy jóval magasabb szintre, hanem ingatlanjaink értékét is. Büszke vagyok erre a beruházásra és arra is, hogy ezalatt a hat év alatt a Magyar Falu Program pályázati forrásából és a lakosság anyagi és fizikai támogatása segítségével sikerült egy új játszóteret kialakítanunk az itt élő, itt nyaraló, ide látogató gyerekek és családjaik számára. A benne lévő játékokat folyamatosan szeretnénk bővíteni, hogy minden korosztály megtalálja a korához illő játékelemet. Szintén Magyar falu programos pályázati forrásból újra van boltja Németbányának, melyet egy helyi vállalkozó működtet. Egy ilyen kis település, mint a miénk, nem rendelkezik hatalmas bevételekkel, ezért kiemelkedően fontos a felelősségteljes gazdálkodás. Sváb elődeink iránti tisztelet kötelez is bennünket erre.