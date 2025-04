Nyuszigolf és nyomolvasás

Angermayer Judit muzeológus vezetésével az egyik sátornál hurkapálcikára dekupázstechnikával tojásdíszt készíthettek, de lehetett gipszből készült bárányt is színezni, emellett hűtőmágnes készítésére is volt lehetőség. Nagy népszerűségnek örvendett a nyuszinyomolvasó játék is, amelyben egy vidám nyomozós kaland során kellett a gyerekeknek elrejtett nyuszilábnyomokat követniük. A programok között rejtvényfejtés is szerepelt, húsvéti témájú feladványokat oldhattak meg a résztvevők, s a helyes megfejtésért ajándékot kaptak. Délután a helyi kézművesek is bemutatkoztak.