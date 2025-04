Nem csak kiállítás – időutazás benzingőzben (galéria)

Van valami különös varázsa annak, amikor a múlt megelevenedik egy motorhanggal. A jubileumi, huszadik Oldtimer Show újra bebizonyította, hogy a rozsdásnak tűnő múlt egyáltalán nem poros – sőt, minden eddiginél színesebb és zajosabb formában tért vissza. A veterán járművek ünnepe nem csupán egy kiállítás volt, hanem egy időkapu – nosztalgiával, csillogó krómokkal és lelkes mosolyokkal.

Az Oldtimer Show igazi időutazás az autók történelmében

Fotó: Titzl Vivien/Napló

Az áprilisi nap ragyogóan sütött, a fák zöldje és a fényesre polírozott karosszériák együtt gondoskodtak a látványról, miközben a háttérben a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek zenéi szóltak. Pont úgy, hogy megidézzék a kor szellemét, de közben ne nyomják el a járművek „szavát”. Ezek a gépek ugyanis nemcsak kiállítási tárgyak, történetek is. Néha kissé megkopott, máskor újraálmodott formában, de annál büszkébben.

Az Oldtimer Show varázsa

Több mint ötszáz oldtimer autó és motor sorakozott fel, gondosan válogatva és tematikusan csoportosítva. A KGST-korszak ikonikus Ladái és Wartburgjai mellett olyan ritkaságok is helyet kaptak, mint egy OT-minősítésű Pannónia motorkerékpár vagy egy, az 1920-as évekből származó amerikai kabrió. A száz évnél is idősebb járművek mellett ott voltak a nyugati luxusautók is, amelyek mellett lehetetlen volt közömbösen elsétálni.

De ami igazán meglepett: ezek nem csupán dísztárgyak. Az autók és motorok többsége pöccre indul, és a tulajdonosok szemében ott csillog a büszkeség, ha bárki rákérdez a felújítás részleteire. A veterán járművek mellett külön élmény volt a hangulat. A háttérben az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei szóltak, korhű ruhába öltözött látogatók sétáltak a standok között, mintha csak egy másik korszakba csöppentünk volna. A gyerekek tátott szájjal nézték a hatalmas gőzmozdonyokat, a felnőttek pedig hosszasan időztek egy-egy régiség előtt – talán a saját gyerekkorukat vagy egy elveszett emléket idéztek fel.

A kiállítás tematikája sem hagyott kívánnivalót maga után: sportautók, fakerekűek, amerikai monstrumok, teherautók, buszok, sőt még hajók is – minden szekció egy új időszeletet nyitott meg. A helyszín szinte élt: volt mozdonyforgatás, gőzmozdony, lóvasút, hajtányozás, sőt, működő kerti vasút is körbejárta a területet. A gyerekek ujjongtak, a felnőttek fotóztak – és minden korosztály megtalálta, amihez kötődhetett.