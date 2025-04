A filmes világ Pápára figyel

Pozsgai Zsolt fesztiváligazgató tájékoztatása szerint alkotók, rendezők, producerek, vagy színészek egyebek mellett Ausztráliából, a Fülöp-szigetekről, Németországból, Írországból, Lengyelországból, Ausztriából, és persze Magyarországról is érkeznek. A pápai filmfesztivál vetítési napjaira pedig várják a filmes oktatási intézmények hallgatóit szerte az országból, illetve a helyi közönséget, a pápai középiskolás diákokat is, a belépés ingyenes.

A pápai filmfesztivál helyszíne ismét a pápai mozi lesz

Forrás: pihff.com

– Idén 286 film közül válogattuk ki azokat, amelyek részt vesznek a fesztivál programjában – nyilatkozta a magyarjelen.hu-nak Pozsgai Zsolt. – Ennek a válogató zsűrinek én vagyok a vezetője, van mellettem két kollégám, illetve a pápai mozi nagyon képzett és szakszerű vezetője, Micsik Zoltán szintén benne van a válogató bizottságban. Pápán már csak a fináléba került filmeket vetítjük, amelyek általában már díjat is kapnak, de hogy milyen díjat, az már csak ott dől el. A vetítések a pápai moziban lesznek, minden film angol felirattal megy majd – tájékoztatott a fesztiváligazgató, aki elmondta, összesen 22 díjat fognak kiosztani, ezek az elismerések eszmei értéket képviselnek, nem járnak pénzjutalommal, csak egy nagyon szép aranydióval és oklevéllel, illetve azzal a lehetőséggel is, hogy – mivel forgalmazók is lesznek a fesztiválon – bekerülhetnek a magyar filmforgalmazásba.

A kategóriák győztesei egy-egy aranydióval gazdagodnak



A pápai filmfesztivál néhány különleges filmmel is kecsegtet

– A fesztivál egy magyar filmmel nyit, melynek címe: 1968 – Egy szerelem története. Egy magyar férfi anno szerelmes lesz egy itt dolgozó francia nőbe, aki a diplomáciai testület tagja. Hosszú évtizedek múlva megpróbálja megkeresni a nőt – meg is találja – a végkifejlet azonban nem olyan, mint az várható lenne. Van egy ausztrál filmünk, amely Puskásnak az Ausztráliában töltött utolsó éveiről szól, erről például semmit nem tudunk. Puskás számára tragikus volt, hogy ott kellett edzősködnie, nem is sikerült számára jól ez az időszak – árulta el Pozsgai Zsolt.