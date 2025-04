Megkezdődött a pápai filmfesztivál

Európa egyetlen történelmi tematikus fesztiváljára több mint 300 játék-, kisjáték-, dokumentum-, rövid dokumentum-, animációs és kísérleti film érkezett, melyek közül 17 került be a döntőbe. A pápai filmfesztivált hagyományosan a Petőfi moziban rendezik, ahol az ünnepélyes megnyitón Pozsgai Zsolt fesztiváligazgató köszöntötte a színészeket, rendezőket, producereket, vágókat és érdeklődőket, kiemelve, hogy a programban magyar alkotásokat is vetítenek.

A pápai filmfesztiválon 17 alkotást láthat a közönség

– Füzes Dániel, Baska Barbara, Nagy Anikó Mária és Lukácsy György alkotásai mellett egy igazi különlegesség is bemutatkozik: a József Attiláról szóló Reménytelenül című film, Rózsa Gábor rendezésében, amely itt, Pápán látható először – emelte ki a fesztiváligazgató.

Pozsgai Zsolt fesztiváligazgató kiemelte, filmpremiert is tartanak a háromnapos eseményen

A pápai filmfesztivál edukációs szerepe

Grőber Attila polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, örömteli és megtisztelő, hogy a filmszemle megrendezése immár hagyománnyá érett a városban.

Grőber Attila polgármester szerint a fesztiválnak pedagógiai küldetése is van

– A tematikus fókuszú filmszemle egyedi és különleges, olyan amelynek nincs párja Európában – sőt, talán az egész világon is ritkaságnak számít – hívta fel a figyelmet a városvezető. – Megtiszteltetés számunkra, hogy a filmek mellett számos alkotó személyesen is ellátogat városunkba, Koreából, Nepálból, Finnországból, az Ír-szigetekről, a Fülöp-szigetekről, Ausztriából, Németországból, és természetesen Magyarországról is. Ez a nemzetközi jelenlét teszi igazán élővé és közösségivé ezt a fesztivált. A következő napokban a Petőfi filmszínházban a közönség a filmeken keresztül testközelből élheti át a történelem különleges pillanatait. Tiszteletre méltó és számomra személyesen is fontos, hogy a filmszemle edukációs szerepet is vállal, hogy a fesztiválnak van pedagógiai küldetése, hiszen filmes hallgatók és tanáraik, valamint középiskolások is aktív résztvevői lesznek a következő napoknak – fogalmazott a polgármester, aki végezetül köszönetet mondott a pápai diákzsűrinek is a munkájáért.