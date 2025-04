Pumpapálya épült a Balaton-parti településen

Alsóörsön az Orgona utca és a Mihálkovics sétány sarkán lévő bitumenes pályán találjátok a bringapályát. A pénteken telepített mobil pumpapálya hamar népszerűvé vált a községbeli gyerekek között, azonnal használatba vették.

A pumpapálya híre gyorsan elterjedt a gyerekek körében

Fotó: Alsóörsért közösen/Facebook

Mobil pumpapálya

„Gurulj, próbáld ki, élvezd a mozgást – bukósisak és védőfelszerelés kötelező, a szabályokat tartsd be – 18 éven aluliak kizárólag szülői felügyelettel használhatják!" – olvasható a falu honlapján. A pálya házirendje ugyanitt elérhető, de természetesen a pumpapálya mellett kihelyezett táblán is elolvasható. Eszerint nemcsak bringával, hanem görkorcsolyával, rollerrel és gördeszkával is használható, de egyszerre csak 5 fő számára.