Faburkolat, lehúzható ablak, Szergej-dízel és balatoni életérzés – nosztalgikus utazásra hív a vasút

A magyar vasút 2025-ben is gazdag kínálattal jelentkezik azoknak, akik nemcsak A-ból B-be akarnak eljutni, hanem élményekre is vágynak közben, derül ki a társaság hivatalos internetes oldaláról. A retró programok idén is kiemelt szerepet kapnak, ráadásul most jubileumi évfordulók is színesítik az eseménynaptárt.

Fotó: Napló Archív

Idén ünnepli 30. születésnapját a Deutsche Waggonbau Ammendorf-féle személykocsicsalád, míg a nemzetközi éjszakai forgalom régi ismerősei, a Görlitz-hálókocsik és győri fekvőhelyes kocsik immár 40 évesek. És ha ez még nem lenne elég: az ikonikus M62-es „Szergej” dízelmozdonyok hat évtizede, vagyis 60 éve gurultak le először a gyártósorról. E járművek természetesen nemcsak említés szintjén, hanem teljes pompájukban, menetrend szerinti nosztalgiavonatok élén is szerepelnek majd az idei rendezvényeken.

Balaton, nosztalgia, nyári élmény – visszatér a Balatoni Retró Hétvége

Az eseménysorozat legnagyobb durranása természetesen idén is a Balatoni Retró Hétvége lesz, amelyre július 5–6. között kerül sor. A rendezvény pontos menetrendje még szervezés alatt áll, de annyi már most biztos:

a klasszikus fülkés kocsik,

az ikonikus mozdonyok,

a nosztalgiaforgalom,

valamint a balatoni nyár páratlan hangulata ismét összeolvad egy különleges hétvégére.

Új vonalak, új élmények

Az ország más pontjaira is kiterjed a retróláz: a MÁV-csoport négy olyan vasútvonalon is szervez tematikus eseményeket, ahol korábban még nem tartottak hasonló rendezvényt. Ezek az újdonságok nemcsak a vasútbarátokat, hanem a családokat és turistákat is új élményekkel kecsegtetik. A részletes programokat a MÁV folyamatosan frissíti hivatalos felületein.

A retró hétvégék varázsa nemcsak a járművekben rejlik, hanem abban az életérzésben, amit visszahoznak. A fülkés kocsikban ülve, a lehúzott ablakon beáradó meleg nyári széllel és dízelgőzös illatokkal átitatott levegőben a múlt újra életre kel. A MÁV retró programjai egyszerre tisztelegnek a vasúti történelem előtt és kínálnak különleges élményt a jelen utasainak.