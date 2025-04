Sobri Jóska, a bakonyi Robin Hood legendája

A betyárság a XIX. századra vezethető vissza. Legismertebb betyárjaink az Alföldön, Somogyban és a Bakonyban vertek tanyát. A betyárok főként a föld nélküli zsellérek soraiból kerültek ki, de megtalálhatóak volt köztük a sorozás elől menekülő, a katonaság soraiból dezertáló emberek is. A hatalom általi üldöztetésükből fakadt az irántuk táplált rokonszenv a társadalom tagjaitól, azonban a valóságban nagy részük közönséges bűnöző volt. Sobri Jóska is egy volt közülük – olvasható a bakonycentrum.hu oldalán.

Sobri Jóska legendája

Sobri Jóska születésének és származásának körülményei a homályba vesznek. Egyesek szerint a Vas megyei Endrődön született és nevelkedett Pap József néven. Istenfélő nevelést kapott kisbojtárként, de rossz társaságba keveredett, majd két év börtönre ítélték disznólopásért. Börtönévei alatt alakult át a legendás Sobri Jóskává, itt tanult meg írni és olvasni is, megszerette a díszes, cifra ruhákat, és a foglárnét is elcsábította. Szabadulásának körülményeiről is több történet született. Az egyik szerint a foglárné segített neki a szökésében, míg mások szerint letöltötte büntetését.

Sobri Jóska a börtön után

Szabadulása után ismét gondja akadt a törvénnyel. 1835-ben Fényes Istók nevű társával kirabolták a kolomposi juhászt. Társát elfogták és felakasztották, ő azonban elmenekült, és a bakonyi erdők sűrűjébe bevetve magát bujdosni kezdett a törvény elől. Idővel több törvényen kívüli és lecsúszott nemes is csatlakozott hozzá, és bandát alkotva a Bakonyon kívül a környező vármegyékben portyáztak, gazdag kereskedőket és gazdákat fosztottak ki. Sobri vesztét az okozta, hogy a köztiszteletben álló Hunkár Antal ezredest szemelte ki áldozatául. Az ezredes házában egy fillért sem hagytak, Hunkár pedig személyesen a királynál tett panaszt ellene.

Bukásának körülményei

A királyi udvar száz arany vérdíjat tűzött ki fejére, amire nemcsak a pandúrok, de a királyi katonaság emberei is szemet vetettek. Sobri Jóskát végzete Lápafőnél érte utol. Szabályos csata alakult ki Sobri bandája és az ellene vezényelt csapatok között. Sobri, látván reménytelen helyzetét, saját maga ellen fordította fegyverét és szíven lőtte magát.