Ismerjük meg a világ kulturális örökségét képező solymászatot!

Vannak olyan ragadozó madarak, melyek jó vadászmadarak, például

a vándorsólyom,

a galambász héja.

Ezeknek az állatoknak fokozottan érzékeny az idegrendszerük, ezért városi környezetben egy részük nehezen vagy sok munka által lehetne csak használható. Az ütvefúró légkalapács moraja, a buszoké, bármilyen váratlan esemény, esernyőnyitás, tehát bármi olyan inger megtörténhet, amire az ember sincs felkészülve, nemhogy a madár – fogalmazott Fábos Bence. Azokat a fajokat próbálják elsősorban kiválasztani, amelyek nagyon stabil idegrendszerrel vannak megáldva, és fajon belül is vannak kifejezetten nyugodt és stabil idegrendszerű madarak.

Ezek a madarak nem képezik a természet részét, illetve a természetes állomány részét, és nem is onnan származnak. Mind tenyészetből való, ahol már a szülők is általában többgenerációs tenyészállatok. Kétféleképpen lehet a madarakkal elkezdeni a munkát. Vagy hagyjuk, hogy a tojó fölnevelje, ilyenkor a madárnak madár öntudata lesz, és kitollasodott korában, mikor már kifejlett, akkor szokták munkába állítani őket. A másik lehetőség, amikor kéthetes kora előtt elkezdenek ezekkel a madarakkal foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy az ember neveli fel, eteti egy csipesszel, és ilyenkor a madár kap egy téves öntudatot, úgynevezett imprinting lesz angol szóval. Ez azt jelenti, hogy a madár tulajdonképpen emberi öntudattal van megáldva, embernek érzi magát, és az emberekhez is fog viszonyulni szociálisan. Ilyenkor már akkor elkezdődik a munka, kéthetes korában – tudtuk meg Fábos Bencétől. Ezekből az úgynevezett imprinting madarakból nagyon szelíd, kedves madarakat lehet nevelni, mert szülőként tekintenek az emberre. Olykor ez hátrányára is tud fordulni, mert hogyha megéhezik, akkor a fiókának a hívóhangjával kiabál az emberre, hogy:„Gyere apa, anya, és etess meg!". Ez a kapcsolat át tud fordulni abba is, hogy a madár – mint egy tinédzser – nem szeretne felnőni, hanem az embertől szeretné az ennivalót. Ezeket a madarakat meg kell tanítani repülni, vadászni és a legalapvetőbb dolgokra is, viszont akár kéthetes koruk óta tudják olyan ingerhez szoktatni, ami egyébként a természetben kizárt lenne. Fábos Bence szerint a madarakkal való kommunikációhoz meg kell tanulniuk egymás gesztusait. Ez csak azáltal lehetséges, hogyha rengeteg időt eltöltenek egymás környezetében. Egy állatot szerinte úgy lehet idomítani, hogyha azonos nyelvet kezdünk velük beszélni.