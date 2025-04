Megrázó csapás érte a spanyol gazdaságot az országos áramszünettel

Spanyolország teljesítménye különösen figyelemreméltó, mivel a legtöbb jelentős gazdaságnál – például Franciaországban vagy Németországban – jóval gyengébb eredmények tapasztalhatók.

Spanyol gazdaság: megrázta az áramkimaradás

Fotó: VG.hu

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) is pozitívan nyilatkozott a spanyol gazdaság kilátásairól. A szervezet a múlt héten 2,5 százalékra emelte Spanyolország idei GDP-növekedési előrejelzését, amely meghaladja több európai ország prognózisait. Ebből is látszik, hogy az ország gazdasági szerkezete és fogyasztásalapú modellje kedvezően hat a növekedésre. A fogyasztói kiadások és a szolgáltatási szektor kiemelkedő szerepet játszik a teljesítményben.

A kedvező adatokra most árnyékot vet, hogy Spanyolországot április 28-án egy súlyos technikai zavar rázta meg: országos áramszünet bénította meg az energiaellátást. A csaknem egy napig tartó kimaradás nemcsak a lakossági ellátásban okozott fennakadást, hanem jelentős gazdasági következményekkel is járt. A Bloomberg elemzői úgy vélik, hogy az áramszünet akár a második negyedéves GDP 0,5 százalékát is elviheti, különösen, ha a termelékenységkiesést és az ipari szektor leállását is figyelembe vesszük.

Spanyol áramszünet

Az áramkimaradás nem csupán közvetlen termeléskiesést okozott: a szolgáltatási szektorra, az adminisztratív és pénzügyi szolgáltatásokra, valamint a digitális infrastruktúrára is hatással volt. A pénzügyi szektor egy része kényszerűen felfüggesztette működését, míg számos vállalat termelési és logisztikai problémákkal szembesült. Bár az áramszolgáltatás helyreállítása után a termelés egy része újraindulhatott, a kimaradás hatása nem feltétlenül pótolható teljes mértékben.

A spanyol jegybank figyelmeztetett, hogy a gazdaság további növekedése több külső tényezőtől is függ. A belső kereslet eddig húzta a gazdaságot, ám a külső sokkok – mint az áramszünet, az amerikai vámemelések miatti exportnehézségek – befolyásolhatják a növekedés ütemét. Az euró erősödése szintén rontja az ország exportversenyképességét.

A munkanélküliségi ráta viszont kedvező szinten mozog: több mint másfél évtizede nem volt ilyen alacsony. Ez részben annak köszönhető, hogy a szolgáltatószektorban stabil a foglalkoztatás, másrészt pedig annak, hogy az idegenforgalom – amely Spanyolország egyik húzóágazata – továbbra is erősen teljesít. A turizmusból származó bevételek stabil alapot biztosítanak a gazdaságnak, ugyanakkor az ilyen külső sokkok – mint az áramszünet – ebben a szektorban is visszaesést okozhatnak, például a közlekedés, szálláshelyek és vendéglátás területén.