Váratlan probléma a veszprémi belvárosban: javítani kell a térkőburkolatot

A Szabadság tér felújítása évek óta napirenden van, és most újabb szakasz készült el, amely nemcsak esztétikailag jelent előrelépést, hanem a közlekedést is kényelmesebbé teszi. A város közösségi felületein megjelent tájékoztatás szerint a második ütem lezárása után a lakosság újra birtokba vehette a tér modernizált részét. A városvezetés köszönetet mondott a lakóknak az eddigi türelemért – de egyúttal bejelentést is tett.

A felújítási munkálatokat követően elvégzett garanciális bejárás során a szakemberek megdöbbentő megfigyelést tettek: az első ütemben lerakott térkövek felső rétege látványosan jobban kopott, mint az normális lenne ilyen rövid idő alatt. A kopás egyelőre szabad szemmel alig érzékelhető, de a szakértői vélemény szerint a jelek arra utalnak, hogy később akár műszaki problémák is kialakulhatnak.

Szabadság tér: Garanciális csere jön – de csak később

Porga Gyula polgármester közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy hivatalosan kezdeményezte a térkövek garanciális cseréjét. A kivitelező – együttműködve a gyártóval – jelezte, hogy elismeri a hibát, és vállalja a javítást. A városvezetés azonban a munkálatokat a nyári turista- és fesztiválszezon utánra időzíti, hogy ne zavarják a veszprémiek és a látogatók pihenését, illetve a város nyári programjait.

A jelenlegi állapot már most is sokkal rendezettebb és korszerűbb, mint korábban, a városvezetés nem elégszik meg félmunkával. A hibák kijavítása ugyan időt és újabb korlátozásokat jelent majd, de hosszú távon mindez Veszprém javát szolgálja. A cél világos: tartós, esztétikus és biztonságos közterületet kialakítani a város szívében, ahol jó élni, sétálni, megpihenni.