Jobban bekeményítettek, itt vannak az új szigorítások a száj- és körömfájás miatt

Összeszámolni is nehéz, hány marhának kellett meghalnia az itthon tomboló ragadós száj- és körömfájás miatt. Magyarországon nem regisztráltak újabb fertőzött telepeket, azonban a védekezés nem állhat meg. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján számolt be arról, hogy változtak a vírus miatt itthon elrendelt intézkedések.

Tovább folytatódik a szigorú védekezés a száj- és körömfájás miatt

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Új szabályok a száj- és körömfájás miatt

A védekezés nem állhat le, sőt, új szabályok is életbe lépek a fertőzött szarvasmarhatelepek felszámolása után. Ahogy a Nébih közleményében írta, több szigorításról és egyes intézkedések meghosszabbításáról is döntött a hatóság. Mint kiderült, meghosszabbították a a védő- és megfigyelési körzetben a vírusra fogékony állatok zártan tartását. Egészen pontosan április 18-ig kell zártan tartani az érintett fajokat. Hangsúlyozták, hogy őket semmilyen körülmények között sem kiengedi karámba, legelőre, esetleg kifutóra. Etetni és itatni is zárt helyiségben kell őket.

Több szabály és előírás változott az úgynevezett további korlátozás alatt álló területeken is. Ezek az intézkedések Győr-Moson-Sopron vármegyének a védő- és megfigyelési körzeten kívül eső részére, valamint Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi, Komáromi és Tatai járásaira vonatkoznak. Ezeken a területeken visszavonásig érvényben marad a legeltetési tilalom. Szintén ebben a körzetben április 28-ig tilos a fogékony állatoknál külső szolgáltatót igénybe venni nyírásra, körmölésre és egyéb tevékenységre.

Az említett területek az élőállatok kiszállításának feltételei is megváltoztak.

Április 10-től az állattartó telepen kell levenni a vért 48 órával a szállítás előtt és csak a kedvező vizsgálati eredmény kézhez vétele után indíthatják el a szállítmányt a kijelölt vágóhídra. Emellett április 10-től kijelölt vadfeldolgozó létesítménybe is kizárólag negatív laboreredménnyel lehet beszállítani a lőtt vadat.

Továbbá a vadállomány tekintetében április 7-től csak a járványra fogékony állatok vadászata tilos a elrendelt védő- és megfigyelési körzetekben.