Régóta házasok, együtt reménykedtünk, de ők sem lesznek fiatalabbak, bele kell nyugodni, hogy saját unokánk nem lesz. És ez az, amitől félek. Elhatározták, hogy örökbe fogadnak egy picit, mert igazi család akarnak lenni. Nem mondtam nekik, de attól tartok, hogy nem tudom majd igazán szeretni azt a kisgyereket. Hátha folyton azt figyelem, milyen örökséget hoz magával a számunkra ismeretlen szüleitől? Pedig úgy szeretném szeretni! De lehet ezt erőltetni? Egy leendő, tanácstalan nagymama.

Kedves tanácstalan nagymama, bizonyára tudja, hogy szülővé válni a világ legszebb dolgai közé tartozik, ön is megtanulta gyermekét feltétel nélkül szeretni, és erre vágynak a fiataljai is, akik életre szóló döntést hoztak annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Ugyanilyen fontos elhatározás vár önre is, ami nem lesz nehéz, hiszen a szándékát egy fohásznak beillő gondolata jelzi: Úgy szeretném szeretni. Egy igazi nagymamajelölt írta ezt a mondatot, aki fél a bizonytalantól, de a vágy, hogy gondoskodó szeretetet adhasson egy kicsi gyermeknek, erősebb. Nagymamaként támogathatja lányát és párját a nehéz folyamatban, fogadja elvárásoktól mentesen, szeretettel a szándékukat, és a családba érkező kis jövevényt is. A szakirodalom ismeri a szívből született gyermek fogalmát, aki továbbadja örökbefogadó szülei életét. A családban élő gyermek azt tekinti anyának és apának, aki megvigasztalja, ha elesik, öleli, ha rosszat álmodott, aki begombolja a kabátját, akire mindig számíthat. A nagyi pedig megsüti a kedvenc sütijét, megszervezi közös programjaikat, őrzi közös titkaikat, és boldog, hogy teljes lesz a család, megérkezik a várva várt unoka, akit örökbe, a szeretetükbe fogadtak.