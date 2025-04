Éljen a király!

Nem „ígéret”, nem „feltörekvő tehetség” – bajnok. Valóság. Szoboszlai Dominik útja messziről indult, egy olyan országból, ahol a focihoz mindenki ért – legalábbis vasárnap este a sör mellett. Ő viszont nem olvadt bele az örök reménykedők sorába: ment, harcolt, fejlődött, és a Liverpool mezében most ott áll az aranyéremmel a nyakában.

Szoboszlai Dominik egész szezonban jó teljesítményt nyújtott

Forrás: Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik már életében legenda lett

Persze, a siker nem jött magától. Volt benne könny, izzadság, padra szorulás, majd újra felállás. Szoboszlai nemcsak gólokat lőtt, hanem példát is adott: hogyan kell méltósággal viselni a nehézségeket, hogyan lehet a kritikusokat a teljesítménnyel elnémítani. Bármi is következzen ezután, egy biztos: Szoboszlai Dominik neve már ott van azok között, akik nemcsak álmodoztak, hanem meg is valósították az álmaikat.

Szoboszlai Dominik a magyar zászlóval ünnepelt a Tottenham legyőzése után

Forrás: Magyar Nemzet

„Ez nem csak saját magam és azoknak a sikere, akik eddig mellettem voltak az úton. Egész Magyarországnak küldöm ezt a sikert, és remélem, még lesz ilyenben részem” – összegzett a bajnok.