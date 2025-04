Várj még a fűnyírással, a szorgos méhek most dolgoznak helyetted! (videó)!

A tavasszal előbújó szorgos méhek, poszméhek és más beporzók számára a gyepben virágzó pitypang, árvacsalán, ibolya vagy százszorszép létfontosságú táplálékforrás. Ezek a korai virágok – még ha „gyomnak” is tartjuk őket – gyakran az első és sokszor az egyetlen nektár- és virágporforrások a hideg hónapok után kimerült rovarok számára. Ha ilyenkor letaroljuk a gyepet, gyakorlatilag elzárjuk előlük a túléléshez szükséges energiát.

Várj még a fűnyírással, a szorgos méhek most dolgoznak helyetted!

Fotó: Bogdán Katalin/Napló

Erősebb és zöldebb lesz a fű, ha megvárod a szorgos méheket

A jó hír: nemcsak a méhek járnak jól azzal, ha vársz az első fűnyírással – hanem a fű is! Ha hagyod, hogy a gyep megerősödjön és elérje a 10-12 centis magasságot, az hosszú távon dúsabb, ellenállóbb pázsitot eredményez. A mélyebb gyökérzet segít a víz megtartásában, és a sűrűbb fű jobban ellenáll a nyári kiszáradásnak is. Ráadásul a virágzó gyep látványa is sokkal barátságosabb, mint egy kopárra vágott, még alig éledező kert.

Nézd meg, hogyan dolgozik a méhecske!

Videónkon megmutatjuk, milyen aprólékosan gyűjti a virágport egy méhecske a sárgán pompázó pitypangról. Ahogy elmerül a virág közepében, szinte hallani, ahogy a természet hálás a türelemért. Szóval idén tavasszal: hagyd egy kicsit élni a gyepet. A méhek, a fű – és végső soron mi is – megháláljuk.