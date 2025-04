Tavaszi szünet: a wellness és pihenés húsvét után is népszerű

A tavaszi szünet hátralévő napjaiban sem ürülnek ki a belföldi szálláshelyek, sőt, sokan továbbra is wellnesspihenéssel töltik a szünetet. Eger továbbra is a legnépszerűbb választás a hazai települések között, és folytatódik a tavaszi turizmus fellendülése. A húsvét előtti hosszú hétvégén rekordforgalom volt, de a tavaszi szünet második felére is sokan keresnek még szálláshelyet. Az áprilisi 22–27. közötti időszakra a Szallas.hu kínálatának jelentős része már lefoglalt, és a kereslet továbbra is magas. A legnépszerűbb városok között változások nincsenek, Eger továbbra is megőrzi vezető helyét. Az idei tavaszi szezon mindenképp sikeresnek ígérkezik. További információk a világgazdaság oldalán