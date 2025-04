Megszépült a Tési-domb központi tere

Szemetet szedtek, elszáradt leveleket gyűjtöttek, bokrokat metszettek és levendulát is ültettek önkéntesek és önkormányzati képviselők közösen a volt Béke étterem előtti téren. Ásványvízről, pogácsáról, édességről, de még zenéről is gondoskodtak a lakók és helyi vállalkozók, biztosítva ezzel, hogy jó hangulatban teljen a Tési-domb központi terének tavaszi nagytakarítása.

Megszépült a Tési-domb – önkéntesek munkában a volt Béke étterem előtti téren

Fotók: Szabó Péter Dániel

Megszépült a Tési-domb

A városrész központi részén elhelyezkedő terület Várpalota két választókerületének határán fekszik, így nemcsak a Tési-domb, hanem Csővári Zsófia Réka önkormányzati képviselő személyében a Loncsos városrész is képviseltette magát a közösségi program szervezésében és lebonyolításában.

A környezetszépítő munkából éppúgy kivették részüket a tér melletti lakóház közösségének tagjai, mint a loncsosi családi házas övezetből érkezett városlakók.

– Amellett, hogy újra megszépül a tér, a program egy igazán jó közösséget összekovácsoló erővel is bír – mondta el lapunknak Szőkéné Ursinyi Beatrix, aki örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez.

A szomszédos társasház közös képviselője, Hegedűs Anita hozzátette, számukra is fontos, hogy a Tési-domb egyik legfrekventáltabb része éppoly szép legyen, mint a városközpont. Éppen ezért a lakóközösség néhány éve úgy döntött, hogy – miután sikerül a szükséges önerőt összegyűjteniük – homlokzati hőszigetelést végeztetnek el a házsoron.

Az épület felújítása az idei év végén kezdődik és a tervek szerint 2026 elejére készül el. Addig is a mostani rendezési munkák keretében a házsor előtti tér közepén lévő területet levendulákkal ültetik be. A növények egészségét és állandó vízelosztását egy öntözőrendszer is biztosítja majd.