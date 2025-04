Túl nagy árat fizetnénk a korai csatlakozással

A magyar kormány Voks 2025 névvel hirdetett szavazást arról, hogy Ukrajna uniós tagságba vételét támogatják-e a magyarok, vagy nem.

Czunyiné Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő a Voks 2025 Országjárás egyik állomásán, Tapolcán tartott fórumot. A Hotel Gabriella előtt lapunknak is beszámoltak arról, milyen következményekkel járhat, ha Ukrajna idő előtt csatlakozik az Európai Unióhoz.

Fotó: Burger Zsolt

Ukrajna csatlakozásának még nincs itt az ideje

Navracsics Tibor arról beszélt, hogy az Európai Bizottság részéről egyre gyakrabban lehet hallani olyan tervekről, amelyek Ukrajnának egy rövidített úton történő európai uniós tagságot ígérnek.

– Ezért úgy gondoljuk, hogy az országjáró konzultáció alapvető célja a választópolgároknak elmondani, hogy mivel jár Ukrajna európai uniós tagsága, az milyen hatással lenne a Magyarországot illető támogatásokra, az európai uniós forrásokra, és mennyiben alakítja át az Európai Unió belső szerkezetét – mondta a miniszter.

A körút keretében Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő elmondta, hogy véleménynyilvánító szavazáshoz indítottak konzultációt.

– Ez így van már jó néhány éve, amikor sorsdöntő kérdésekben kérjük ki a magyarok véleményét, mert fontos, hogy tudjunk érvelni a magyar érdek mellett külföldön. Arról beszélünk ma Tapolcán, hogy Ukrajna gyorsított csatlakozása milyen kockázatokkal járhat a vidékfejlesztési források tekintetében. Az ugyanis a magyar gazdák lehetőségeit csökkentheti, a mezőgazdaság és az agrárium életét teheti nehézzé. Beszélünk arról is, hogy a munkaerőpiacon olyan kilengés lehet az olcsó, Ukrajnából érkező munkaerő hatására, amely a kelet-magyarországi, de akár az egész hazai munkaerőpiacot felborítja. Másfél évtizedet dolgoztunk azon, hogy a 2010 előtti munkanélküliség örökséget felszámolhassuk. Most van egy stabilan kiszámítható munkaerőpiaci helyzet. Ha a munkaerőpiacra ráengedik az ukrán munkavállalókat, az komoly problémát jelenthet egzisztenciálisan is a magyaroknak. Ugyanez a helyzet a rezsiköltségek tekintetében. A pandémia és az orosz–ukrán háború mentén, a brüsszeli szankciók eredményeként kialakult rezsiválság alatt is sikerült a magyarok számára a rezsicsökkentést és a rezsivédelmet megtartani. Beszélünk arról is, hogy közbiztonsági kockázattal szintén kell számolni Ukrajna uniós csatlakozása esetén, mert teljesen más közbiztonsági viszonyok vannak ott, beleértve a kábítószer- és az illegális fegyverkereskedelmet. Ugyanígy egészségügyi kockázata is van, hiszen az egészségügyi ellátórendszer nincs felkészülve arra, hogy a csatlakozást követően az ukrajnaiak számára megnyíljon. Az ukrajnai egészségügyi rendszerben a védőoltások protokollja messze nem éri el az uniós és a magyar átlagot, járványügyi kockázattal ugyancsak számolni lehet tehát – mondta az államtitkár. Végezetül leszögezte, hogy nem arról beszélnek, hogy nem szeretik Ukrajnát, hanem arról, hogy a béke lenne az első út, hogy Ukrajna csatlakoztatásának folyamata elkezdődhessen a jogi eljárás szerint. Most Ukrajna jogilag és gazdaságilag nem alkalmas az uniós csatlakozásra, és az európai unió gazdasága sincs felkészülve arra, hogy Ukrajnát elfogadja teljes jogú tagjai közé.