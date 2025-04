Itt az új veszprémi buszhálózat, bárki véleményezheti!

Május elsején nemcsak a tavaszt, hanem új közlekedési lehetőségeket is ünnepelhetnek a veszprémiek, tájékoztatta lapunkat a társaság. A V-Busz a városi buszhálózat több pontján is fejlesztéseket vezet be tesztüzem jelleggel, amelyeket egy hónapon át, május 31-ig értékelnek ki az utasok visszajelzései alapján. A változások középpontjában két városrész áll: Csatárhegy és Bakonyalja.

Fotó: Illusztráció/Fülöp Ildikó

Csatárhegy lakói ezentúl közvetlenül is elérhetik a belvárost: a 18-as járatok új végállomása az Autóbusz-állomás lesz. Az új útvonal a megszűnő 12-es vonal helyét veszi át, és a Dózsaváros, valamint az Iparváros érintésével köti össze a városrészeket. A Pajtakert megállóból így nemcsak a Dózsa György Általános Iskola és a környékbeli egészségügyi intézmények maradnak könnyen elérhetők, de új lehetőségként az Iparvárosba is kényelmesen el lehet jutni.

Másutt is fejleszt a V-Busz

Bakonyalja is jelentős közlekedési fejlesztést kap. A 15-ös járatok ezentúl az Aulich utcán keresztül haladnak majd, érintve a Deák Ferenc Általános Iskolát, közvetlen kapcsolatot biztosítva a Dózsaváros felé. Emellett a 21-es járatok körbejárják Bakonyalját, így egyszerűen elérhetővé válik a Házgyári út és – különösen a műszakváltások idején – az Iparváros is. Jutaspusztáról továbbra is biztosított a közvetlen eljutás a Deák iskolához és a Dózsavárosba.

Új buszjáratok Veszprémben – Gyors infók Mikortól? Május 1-jétől tesztüzemben. Milyen változások lesznek? 18-as járat: Csatárhegy – Autóbusz-állomás közvetlen kapcsolat, Dózsaváros és Iparváros érintésével. 15-ös járat: Bakonyalja – Aulich utca – Deák iskola – Dózsaváros közvetlen elérés. 21-es járat: Bakonyalja körbejárása, Házgyári út és Iparváros elérhetősége. 43-as éjszakai járat: 23:30-kor indul az Autóbusz-állomásról a helyközi járatokhoz igazodva.

Azoknak sem kell aggódniuk, akik késő este érkeznek vissza Veszprémbe: a helyközi járatokkal való jobb átszállási lehetőség érdekében új éjszakai járat indul. A 43-as számot viselő busz minden nap 23:30-kor rajtol az Autóbusz-állomásról, és az Egyetem utca, Egry lakótelep, József Attila utca, Pázmándi utca, Jókai utca és Juhar utca érintésével szállítja az utasokat.