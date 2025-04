Olyan akadályokkal találkoztak a várpalotai diákok, mint még soha

A Sport 43 egy országosan meghirdetett ingyenes program általános és középiskolások számára, melynek keretében a fiatalok különböző sportolási lehetőségeket élvezhetnek ingyenesen. Célja, hogy minél nagyobb létszámban mozogjanak a gyermekek és jussanak olyan élményekhez, sportolási lehetőségekhez, amelyeket iskolai keretek között egyáltalán nem vagy csak jelentős anyagi áldozatok árán tapasztalhatnának meg. Így történt Várpalota városában is.

A következő olimpián is látható lesz majd egy hasonló akadálypálya, mint a várpalotai

Fotó: Szabó Péter Dániel

Várpalotai gimnáziumban lehetett kipróbálni

Szerepel a programok között kerékpározás, kenuzás és sárkányhajózás, falmászás, evezés, síelés, görkorcsolya és gördeszka, valamint akadályfutás is. Utóbbira adott lehetőséget az elmúlt héten a várpalotai Thuri György Gimnázium udvarán felállított akadálypálya, ami a mozgás szeretetén túl egy koordinációs és állóképességet javító sportolási lehetőséget biztosított a helyi általános és középiskolás diákoknak – tudtuk meg a helyszínen Bíró Andrástól, a program egyik koordinátorától.

– Az akadálypálya most már az öttusa sportág része is, azaz a jövőben az olimpián is fel fog tűnni egy hasonló megmérettetés. Nemcsak jó szórakozás, hanem tényleges élményt nyújtó, mozgásra ösztönző sportolási lehetőség, amit láthatóan nagyon élveztek a várpalotai gyermekek is. Az egy hét során szinte az egész város diákközössége megmozdult, minden általános és középiskolából jártak nálunk fiatalok – mondta el lapunknak Bíró András.

A Sport 43 országos program egyébként 2021-ben indult, eredetileg csak a síelés szerepelt az „étlapon”, ám mára nyolcra bővült a kipróbálható sportágak száma, amelyeket idén országszerte összesen 80 helyszínen próbálhatnak ki ingyenesen az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával.