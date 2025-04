Veszprémben is megelevenedett Jézus szenvedéstörténete (galéria)

A Veszprémi Főegyházmegye szervezésében harmadik alkalommal rendeztek élő passiót virágvasárnap. A misztériumjátékban önkéntes szereplők részvételével elevenedett meg Jézus szenvedésének története.

Veszprémben is megelevenedett Jézus szenvedéstörténete

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Ezúttal is nagyszámú érdeklődő kísérte végig a Margit-romoktól a Benedek-hegyig a világ egyik legismertebb történetének állomásait. Az esemény egyik célja idén is az volt, hogy a nagyböjti időszakban ezzel is segítsék a húsvétra való felkészülést.