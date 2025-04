Már hétköznap is látogatható a Dinó Park a Veszprémi Állatkertben

Szuper hírrel indította a hetet a Veszprémi Állatkert: mostantól nemcsak hétvégén, hanem hétköznapokon is látogatható Magyarország legnagyobb földtörténeti kiállítása. A Dinó Parkban a látogatók a triász, jura és kréta időszak legismertebb őslényeivel találkozhatnak, köztük életnagyságú dinoszauruszokkal és a park különleges lakójával, a gyapjas mamuttal is.

A Veszprémi Állatkert Dinó Parkja mindennap nyitva van

Fotó: Kovács Bálint/Forrás: Veszprémi Állatkert/Facebook

A Veszprémi Állatkert Dinó Parkja mindenkinek igazi élmény

A földtörténeti kiállítás nemcsak látványos, hanem ismeretterjesztő élményt is kínál, így a család minden tagja számára izgalmas program lehet. A húsvéti hosszú hétvégén az állatkert mindennap nyitva tart, így a tavaszi kikapcsolódást most különleges őslényes kalandok is színesíthetik.