Mesés húsvét az állatkertben – ekkora hímes tojást még biztosan nem kaptál! (galéria+videó)

Az esemény elején Török László, az Veszprémi Állatkert igazgatója köszöntötte a megjelent gyerekeket és pedagógusokat:„Szeretettel köszöntöm Önöket! Külön szeretném megköszönni a gyerekeknek, meg a felnőtteknek, hogy elfogadták a húsvéti tojásfestő játékverseny felkérését. Én már láttam, nagyon sok gyönyörű alkotás érkezett. Hamarosan megnézzük, milyen csodás eredmények születtek.”

A Veszprémi Állatkert strucctojás fája idén is valódi remekművekkel lett feldíszítve

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló



Az igazgató kiemelte, milyen fontos az állatkert számára, hogy a gyerekek játékos, kreatív formában kerülhessenek közelebb a természethez és az állatvilághoz. A díszítés előtt pedig Orosz Anita az állatkert dolgozója osztott meg pár érdekes tényt a struccokról.

A Veszprémi Állatkert minden látogatója megcsodálhatja a fát

A díszeket idén a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI tanulóinak közreműködésével készítették el. A színes, festett tojások nem hétköznapi tyúktojások: a világ legnagyobb tojásával, a struccok tojásával dolgoztak. Egyetlen darab strucctojás akár 1,5 kilót is nyomhat, és körülbelül 24 normál tyúktojásnak felel meg. Héja elefántcsont színű, enyhén fényes felületű, így kiválóan alkalmas dekorálásra – ezt most a gyerekek fantáziája is bizonyította.

A struccokról, ezekről a különleges, repülésképtelen madarakról is sokat megtudhattak a résztvevők. A strucc Afrika szavannáin él, főként füves pusztákon, és a világ legnagyobb testű madara: a kifejlett példányok akár 2,5 méter magasra is megnőhetnek, és 150 kilogrammot is nyomhatnak. Hatalmas lábaikkal rendkívül gyors futók, akár 70 km/h-s sebességet is elérhetnek rövid távon. A hímek fekete-fehér tollazatot viselnek, míg a tojók barna-szürkés színűek – ez alapján könnyen megkülönböztethetők. Bár repülni nem tudnak, szinte bármilyen ragadozót képesek lerúgni vagy elfutni előle.