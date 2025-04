A Veszprémi Állatkert húsvétkor is nyitva tart

A Veszprémi Állatkert az év minden napján nyitva tart, így a húsvéti időszakban – nagypénteken, nagyszombaton, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is – szeretettel várja a látogatókat. Az ünnepi hétvégén is érdemes ellátogatni az állatkertbe, ahol a megszokott élmények mellett tavaszi hangulat és különleges programok is várják az érdeklődőket.

A Veszprémi Állatkert húsvétkor is várja a látogatókat

Fotó: Veszprémi Állatkert/Facebook

A Veszprémi Állatkert húsvéti nyitvatartása

Hétköznap 9–16, hétvégén pedig 9–17 óra közt várja a látogatókat.