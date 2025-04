Elhoztuk a fotót, amivel garantáltan álomveteményesed lesz, ezt figyeld!

Megérkezett a jó idő, nincs már mit halogatni, irány a kert. Ha idén te is többféle zöldséggel szeretnéd beültetni a kertedet, de nem tudod pontosan, hogy mit, mikor vess a talajba, akkor most elhoztuk neked a segítséget csupán 1 fotóban. Ha így csinálod a veteményezést és gondot is fordítasz az elültetett finomságokra, akkor szinte garantáltan álomveteményesed lesz.

A veteményezésben most igazán profi lehetsz

Veteményezés minden fontos dátuma egy helyen

Több olyan zöldség is akad, amelyek ültetésével már nem is érdemes várni. Az alábbi fotóra a közösségi médiában, az Otthonod a kert csoportban bukkantunk. A kevésbé gyakorlott kertművelőknek nagyon hasznos lehet, ugyanis minden fontos dátumot tartalmaz arról, hogy mit, mikor, hogyan érdemes elültetni, valamint azt is, hogy mikor lehet ezeket betakarítani.

Áprilisban ültesd el:

cékla

cukkini

csemege uborka

fehér répa

káposzta

karalábé

karfiol

kukorica

lóbab

hagyma

paprika

paradicsom

A fotón azt is jelölték, mit kell bent vagy üveg alatt, esetleg ablakban ültetni és mik azok a zöldségek, amelyeket nem kell palántázni, hanem közvetlenül lehet a földbe ültetni. Mutatjuk is a vetési kisokost: