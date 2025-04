Vidrák a 8-as főút mellett – közlekedjünk körültekintően!

A vidra nem házi kedvenc – bár első pillantásra barátságosnak és játékosnak tűnhet, valójában vadon élő állat, amely ösztönösen védekezik, ha veszélyben érzi magát. Külföldi esetek azt is mutatják, hogy ha valaki túl közel merészkedik hozzájuk, különösen, ha meglepi vagy megzavarja őket, akkor komoly sérüléseket is okozhatnak – főleg arcon és végtagokon. Fontos tehát, hogy bármennyire is szeretnénk lencsevégre kapni vagy közelebb menni hozzájuk, inkább maradjunk tisztes távolban. Ha az út közelében látjuk őket, hagyjuk, hogy maguktól eltűnjenek.

Vidra az úton: tavasszal fokozottan oda kell figyelni rájuk a közlekedőknek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Vidra és egyéb állatok

Tavasszal és ősszel az állatok aktívabbak, ezért arra kérjük a közlekedőket, hogy a fent említett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek, különösen a hajnali és esti órákban, amikor az állatok tevékenyebbek lehetnek. Ha vidrát észlelnek az úton vagy annak közelében, ne próbálják megközelíteni vagy elűzni, hanem hagyják, hogy az állat biztonságosan elhagyja a területet. Az ilyen óvintézkedések nemcsak az állatok, hanem a közlekedők biztonságát is szolgálják. Mi, autósok pedig az élővilágnak segítünk túlélni a modern környezet kihívásait.