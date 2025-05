Fontos előrelépések az állatvédelem, a felelős állattartás terén

Ovádi Péter a bejegyzésben azt írta, az elmúlt években számos előrelépést tettek az állatvédelem ügyében, és külön öröm számára, hogy évekkel ezelőtt útjára indíthatták az Állatvédelmi témahetet, amely mára az egyik legfontosabb szemléletformáló programjukká vált. A 2024-es évben is hatalmas érdeklődés övezte a kezdeményezést: több mint 315 ezer gyermek vett részt a programban 2421 közoktatási intézményből, köztük 20 gyermekotthonból is. A fiatalok játékos feladatokon, online előadásokon és közösségi programokon keresztül tanulhattak az állatvédelemről, miközben aktívan tettek is az állatokért.

A felelős állattartás fontos részét képezik a rendszeres szűrővizsgálatok

Fotó: Getty Images/iStockphoto

„A felelős állattartás nem csupán egy napra szóló üzenet, hanem egy életre szóló szemlélet. Éppen ezért hiszem, hogy a legjobb befektetés a jövőbe, ha gyermekeinket már most megtanítjuk a felelős és empatikus állattartás alapjaira – és hamarosan a felnőtteknek is szóló, minden korosztályt megszólító, felelős állattartást segítő kezdeményezéssel jelentkezünk" – írta a bejegyzésben.

A szívférgesség az egyik legsúlyosabb, a szúnyogok által terjesztett betegség, amely hazánkban is egyre nagyobb veszélyt jelent, elsősorban a kutyákra. A dirofilaria immitis nevű parazita fonálféreg szúnyogcsípéssel terjed, és sok esetben hosszú ideig észrevétlen marad, miközben komoly károkat okoz a kutyák szívében és tüdejében. Az Elanco 2025. május 5–10. között országszerte 42 helyszínen 1000 kutya ingyenes szűrővizsgálatát biztosítja – írja a hirbalaton.hu.

A szívférgesség napja (május 10.) alkalmából az Elanco – mint vezető innovatív állatgyógyszergyártó – idén immár 9. alkalommal indítja el edukációs kampányát és szervez ingyenes szűrővizsgálatokat az állatorvos kollégákkal együttműködve. A kampány célja, hogy rávilágítson a megelőzés fontosságára és segítséget nyújtson a gazdiknak kedvenceik egészségének megóvásában.

Az országos szűrőkampány keretében a vállalat kiemelt figyelmet fordít az edukációra is. Ennek részeként az Eszkuláp Állatvédő Egyesülettel és az Akela Kutyaiskolával együtt közösségimédia-felületeiken edukációs tartalmakkal hívják fel a figyelmet a prevenció fontosságára. A kampány célja, hogy minél több felelős kutyatartót ösztönözzenek arra, hogy elvégeztessék kedvenceik szűrővizsgálatát, ezzel is hozzájárulva a betegség korai felismeréséhez.