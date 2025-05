Milyen virágot válasszunk anyák napjára? – a virágboltos megmondja a tutit

Lovas Jánosné szívéhez a legközelebb a vágott virágok állnak, azon belül is a liliomok, melyeknek nagyon sok fajtája van, akár színben nézzük, akár formában. A bimbók egymás után nyílnak, ebből kifolyólag hosszú élettartamú virágok, melyek megfelelő ajándékok lehetnek anyák napja alkalmából.

Lovas Jánosné virágokat ajánl ajándékba anyák napja alkalmából

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ajánlaná még a lisianthust, mely szintén elérhető több színben. A virágboltos szerint a rózsák is nagyon népszerűek, ő egyedül a festet virágokat nem ajánlja közülük, mivel ezeknek a vegyszerek miatt rövidebb az élettartamuk. A csokros rózsák mellett a "tavaszt hoz" virágok is szép ajándékok lehetnek, mint a tulipánok, fréziák, melyekből gömbcsokor is készülhet. Lovas Jánosné egyik kedvence a török szegfű, amely a színvilágából és tartósságából adódóan is megfelelő lehet anyák napi ajándék.

Anyák napja legnépszerűbb ajándéka a virág

A cserepes virágok közt az orchideák, a korallvirágok és gerberák a legkelendőbbek. Ilyenkor a vásárlók szeretnek kültéri virágokat is ajándékozni, melyek egész nyáron díszíthetik a teraszt vagy a kertet.

Az idei évben a munkaszüneti napok egybeesése miatt sokan elmentek a hosszú hétvégére szállodákba vagy kirándulni, emiatt kevesebb a vásárló. Azonban Lovas Jánosné szerint a törzsvásárlók már az ünnep előtt leadják a rendelésüket, hogy anyák napján felvehessék a csokrokat. A virágboltban ilyenkor hosszabb a nyitvatartás, így akár késő délután is érkezhetnek a megrendelt virágokért. Idén a középiskolai ballagások nagy részét szerdán tartották, emiatt könnyebben el tudtak készülni az anyák napi virágokkal. Többen rendeltek tűzött tálakat, díszített kosarakat.

Lovas Jánosné közel 30 éve üzemelteti a Clivia Virág - Ajándék boltot. Azóta sokat változtak a szokások, egyre több az import virág és sok újdonság is megjelent az üzletben, vagyis az évek során folyamatosan bővült a választékuk.