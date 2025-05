Rejtett aranytartalék: mindenkinél van, de senki se tudja

Arany az otthonunkban - mobiltelefonok, számítógépek, televíziók és más elektronikai berendezések alkatrészeiben is fellelhető ez a nemesfém, olykor olyan mennyiségben, hogy az újrahasznosítása gazdaságilag is megtérül.

Arany az otthonunkban: Miért nem használjuk ki?

Forrás: Fotóillusztráció: Pexels

Kidobott arany

Ennek ellenére ezek az eszközök gyakran a szeméttelepeken végzik, és velük együtt kárba vész az arany is, amely egyébként értékes nyersanyagként újra felhasználható lenne. Pedig a technológia már létezik hozzá: a Zürichi Műszaki Egyetem kutatócsoportja egy olyan környezetbarát eljárást fejlesztett ki, amellyel hatékonyan lehet kinyerni az aranyat az elektronikai hulladékból. A folyamat során savval oldják fel a fémtartalmú alkatrészeket, majd az aranyat összeolvasztják, így létrejön egy tiszta, újrahasznosítható aranyrög. Az új módszer különlegessége, hogy az eljárás során egy élelmiszeripari mellékterméket használnak, ezáltal a folyamat még fenntarthatóbbá válik. Raffaele Mezzenga professzor szerint ez a megoldás egyszerre gazdaságos és környezetkímélő.

Egy kísérlet során húsz darab régi alaplapból 450 milligramm 22 karátos aranyat sikerült visszanyerni, ami jól mutatja az újrahasznosítás lehetőségeit. Ezzel a módszerrel csökkenthető a hulladék mennyisége, mérsékelhető a környezetterhelés, és kiváltható az aranybányászat káros hatása is. Az Independent becslése szerint a technológia rendkívül jövedelmező is: minden egyes befektetett dollár akár ötvenszeres hasznot is hozhat.