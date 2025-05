DM, Rossmann, Müller –Több termék ára is csökkenhet!

Jelenleg csak a háztartási cikkeket árusító boltokra – mint a DM, a Rossmann vagy a Müller – vonatkozik az új intézkedés, amelynek hatására a mosogatószerek, mosóporok, papírzsebkendők és tusfürdők ára csökkenhet. Az Index hozzájutott egy kormányzati irathoz, amely részletesen felsorolja a termékkategóriákat – írja a borsonline.hu. A kormányzati dokumentumban tételesen szerepel 30 háztartási termékkategória, amelyekre az új árréscsökkentést tervezik bevezetni. A tervek szerint május közepétől 16-18 százalékkal csökkenhet ezen alapvető termékek ára. Az intézkedést várhatóan csütörtökön jelentik be a Kormányinfón. Újabb árcsökkentés jöhet.

Árcsökkentés: ezek a termékek lesznek olcsóbbak

Forrás: index.hu

Árcsökkentés jön!

Nagy Márton, a nemzetgazdasági miniszter kedden jelezte, hogy a kormány hamarosan dönthet az új árréscsökkentésről, amely kifejezetten a háztartási cikkeket árusító drogériákra vonatkozik. Hozzátette, hogy ezek az üzletek adják el a háztartási cikkek több mint 40 százalékát a piacon. A vegyeskereskedők, amelyek élelmiszert és nem élelmiszert is árusítanak, nem lesznek közvetlenül érintettek, de mivel a drogériák jelentős árcsökkentéseket hajtanak végre, ez lefelé fogja nyomni a többi termék árát is, így azok is árcsökkentést alkalmazhatnak.

A kormány összesen 30 termékkategóriát gyűjtött össze, ami több ezer terméket jelent. A listán szerepelnek például a mosogatószerek, mosóporok, papír zsebkendők és tusfürdők. Az Index által megszerzett kormányzati dokumentumban ezek a termékkategóriák pontosan felsorolásra kerültek. A kormány várhatóan csütörtökön jelenti be a Kormányinfón az új árréscsökkentést, amely előreláthatólag május közepétől szeptember elejéig lesz érvényben.