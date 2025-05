Különleges édesség 2 órája

A Balaton fagyija 2025: sosem gondolnád, milyen ízvilág lett a győztes, ezt muszáj megkóstolni!

Idén is megválasztották a Balaton legfinomabb fagylaltját, és a győztes alkotás nemcsak a nevével, hanem ízeivel is lenyűgöz. A díjátadó helyszíne is különleges volt: a Balatoni Hajózási Zrt. egyik új komphajóján rendezték meg a versenyt, miközben az a Tihany-Szántód útvonalon közlekedett.

Több mint húsz kézműves fagylalt közül választotta ki a szakmai zsűri a győztest (a Balaton fagyija), de különdíjakat is osztottak – például a legjobb mentes fagylalt és a közönség kedvence kategóriákban. A rendezvény célja, hogy ösztönözze a balatoni fagylaltkészítőket arra, hogy minőségi, helyi alapanyagokból készített, kreatív fagylaltokat kínáljanak, ezzel is gazdagítva a régió gasztronómiai élményeit. Megvan az év Balaton fagyija

Forrás: hirbalaton.hu A Balaton fagyija 2025 A 2025-ös Balaton fagyija címet az Eszterházy epercsoda levendulával nevű fagylalt nyerte el, amely a hagyományos Eszterházy-torta ízjegyeit ötvözi a friss eper zamataival és egy csipetnyi levendulás varázslattal. A fagyi készítője a veszprémi Mónisüti csapata, akik már többször bizonyították, hogy mesterei a kreatív desszertalkotásnak. A Balaton fagyija verseny mára hagyománnyá vált, és sokak számára jelzi a nyár valódi kezdetét. Az Eszterházy epercsoda levendulával már most a szezon slágerének ígérkezik, így ha a Balatonon jársz, ne hagyd ki – könnyen lehet, hogy idén ez lesz a legemlékezetesebb nyári ízélményed. További részletek a hirbalaton oldalon olvashatók.

