Mi történik a Balatonnal?

A Balaton Fejlesztési Tanács földnapi konferenciáján a Pénzcentrum is részt vett, ahol kiderült: a Balaton időjárása meglehetősen összetett dolog és bizony meglehet, hogy ezen a nyáron nekünk is szembe kell néznünk a változékonyságának az árnyoldalaival. Horváth Ákos, a HungaroMet Viharjelző Obszervatórium vezetője rávilágítottak arra, hogy a tó klímája rendkívül összetett, három éghajlati hatás (óceáni, mediterrán és kontinentális) találkozásánál helyezkedik el, és ezeket a hatásokat tovább bonyolítják a helyi domborzati és mikroklimatikus tényezők.

A Balaton térségében az időjárási szélsőségek az utóbbi években jelentősen felerősödtek

Kiszámíthatatlan a Balaton időjárása

Ráadásul a befagyás elmaradásának ökológiai következményei is vannak: a jég hiánya lehetővé teszi a téli algásodást és fotoszintézist, amely korábban csak tavasszal indult el a Balatonnál. Ez nyáron jelentős algásodást okozhat, amit már most is a bőrükön éreznek a vendégek. A balatoni időjárás előrejelzése ma már fejlettebb, mint valaha, részben egy szuperszámítógép és egy fiatal, motivált szakembergárda révén. A modellezések szerint a nyár a sokéves átlagnál melegebb lesz, és bár a viharok száma csökkenhet, azok intenzitása nőhet. Az időjárási rendszer azonban továbbra is kiszámíthatatlan: egy-egy ciklon, mint tavaly a Boris, teljesen felforgathatja a szezont.

A Balaton időjárása összetett dolog

A tó sajátos mikroklímáját a vízfelület, a környező domborzat és a beépítettség alakítja. Ősszel például kialakul egy vékony, hullámzó felszíni réteg, amelynek eltűnése ugrásszerű párolgást eredményezhet. A tavi cirkuláció – a tó és környezete közti hőmérséklet-különbség által keltett légmozgás – szintén kulcsfontosságú, és hatása egészen Budapestig is érezhető.

Bár a viharok száma csökkenhet, azok intenzitása nőhet

A térségre jellemző speciális széljelenségek, mint a bóra vagy a bakonyi bukószelek, meglepően erősen befolyásolják a tó viselkedését. A szél gyakran különböző irányból fúj a parton és a tó közepén – mintha a Balaton „saját logikája szerint” működne. A konvektív csapadék, vagyis a zivatarok szintén fontos szereplői a balatoni időjárásnak: ezek gyorsan kialakuló, heves jelenségek, amelyek különösen veszélyesek a vízen tartózkodók számára. Ha ezek elmaradnak, a tó vízháztartása szenved, de a hirtelen, nagy esőzések is problémát okoznak, különösen a hordalék és a túlterhelt szennyvízrendszerek miatt.