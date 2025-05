Búcsú egy legendától – elhagyja a Balatont az utolsó vízibusz

Ezzel nemcsak egy hajótól búcsúzunk, hanem a balatoni hajózás egy egész korszakának emléke száll tova. Az Arács több mint hat évtizeden át szelte a magyar tenger hullámait, és sokunk számára a balatoni nyarak megkerülhetetlen része volt: kék-fehér testével, sajátos formájával, lassú, komótos ringatózásával a nyaralások legszebb pillanatait idézte meg – írja a Magyar Nemzet.

Balatoni hajózás: vízre bocsátják az új hajót 1963-ban

Forrás: Hajóregiszter.hu

Balatoni hajózás: az Arács hamarosan új tavon kezdi meg pályafutását

A hajót 1963-ban építették a Magyar Hajó- és Darugyár váci üzemében. A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) flottájának tagjaként hosszú éveken át szállította az utasokat Tihanyba, Siófokra, Balatonfüredre. Aztán 2022-ben kikerült a szolgálatból, eladásra kínálták, és bár új üzemeltetőhöz került, már sejteni lehetett: nem marad sokáig. Idén végleg eldőlt a sorsa: egy macedón társaság vásárolta meg, és az Arács hamarosan új tavon kezdi meg pályafutását – immár magyar szavak nélkül, de talán ugyanakkora szeretettel fogadják majd ott is.

Fotó: Beach Boat Kft.

A vízibusz, amit mindenki ismert

A vízibusz nemcsak egy közlekedési eszköz volt, hanem maga a múlt, mozgásban. A 301-es és 3011-es típusok karakteres alumíniumtesttel készültek, gyakran Ikarus buszokból átemelt alkatrészekkel. Összesen 77 példány készült belőlük belvízi utakra, és a típust sokáig használták nemcsak a Balatonon, hanem a Dunán és a Tiszán is. Tengerre szánt, továbbfejlesztett változatuk – a 303-as – már nem kapott akkora figyelmet: mindössze három épült, ezek közül kettő ma is szolgál, Hévíz és Keszthely néven. Az Arács tehát nem tűnik el végleg, de a balatoni történetét most már lezárhatjuk. A vízibusz, amit gyerekként csodálva néztünk a mólóról, vagy amire szandálosan felszálltunk fagyival a kezünkben, most más tájra viszi a múltunk egy szeletét.