Hatalmas invázióra számíthatunk a Bakonyban

Olvasóink jelzései miatt tájékoztatást kértünk a rovarásztól arról, rajzanak-e most rovarok, bogárfajok Veszprém vármegyében. Mint kiderült, ilyenkor, a tavaszi hónapokban, mikor beindul a jó idő, a rovarok is mindig nagy számban röpködnek. Így a poloska is megjelenik. De ennél többről van azért szó.

Elterjedt bogár a cserebogár hazánkban is, idén nagyobb számban megjelenhet a Bakonyban. Lárvája számít jelentős kártevőnek.

Forrás: Pixabay-illusztráció

Kutasi Csaba entomológus tájékoztatása alapján a télen áttelelő fajok már korán előbújnak. A májusi cserebogár pedig sokszor már április végén – 3 év fejlődés után – előbújik a földből. Emlékezetes, hogy 2020-ban viszonylag nagyobb rajzás volt Zircen, a Bakony fővárosában, jóllehet 2023-ban ezt nem figyelhette meg a kutató. Azonban most úgy tűnik, hogy idén várható nagyobb rajzás, mert már április közepén látott a rovarász egy eltaposott példányt Zircen.

Bogár, Bakony, invázió

A májusi cserebogár egy elterjedt bogár, a Bakonyban jellemzően 3 évenként fordul elő nagyobb számban. Ilyen lehet a mostani is. Invázióra számíthatunk.

A Bakonyi Természettudományi Múzeum felületén közzétett leírás szerint a májusi cserebogár (Melolontha melolontha) imágói, azaz kifejlett, szárnyas, ivarérett példányai április végén bújnak elő.

Különböző lombos erdei- és gyümölcsfák leveleit, rügyeit, virágait fogyasztják.

Egy nőstény mintegy 90 petét rak le, melyeket 10-es csomókban a talaj 20-30 centiméteres rétegébe helyez.

A lárvák három éven keresztül fejlődnek és különböző növények gyökereivel táplálkoznak.

Minden kultúrnövény, erdei és gyümölcsfa gyökerét elfogyasztják, így növényvédelmi szempontból a cserebogár lárvái az egyik legjelentősebb kártevőnek számítanak.