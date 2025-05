Digitális kötelék vagy bilincs? – a képernyőidő más szemszögből

Nem csipogtak az értesítések, nem jöttek szembe rossz hírek vagy átgondolatlan kommentek. Csak az élő valóság volt: emberek, beszélgetések, illatok, színek, érzések. A mobilom képernyője gyakorlatilag pihenőre tért – és én is vele együtt. Képernyőidő? Talán nem is volt értékelhető találat rá a telefonomban.

Hazatérve megnéztem a telefonom képernyőidejét. Nem volt meglepő, hogy töredékét mutatta annak, amit itthon megszoktam. És ekkor ütött be igazán a felismerés: mennyi időt töltünk ezekkel az eszközökkel? És vajon mennyit veszítünk közben abból, ami körülöttünk van?

Szemmel látható, és bizonyára senki számára nem meglepő, hogy az emberek naponta több/sok órát töltenek a telefonjukat nyomkodva – főleg közösségi médiát, videókat nézegetve, vagy böngészés és chat formájában. Egy két évvel ezelőtti felmérés szerint átlagosan napi 234 percet. Magyarországon is jellemző, hogy az internethasználók zöme napi szinten aktív, sokan akár több platformon is. Ez a digitális jelenlét az elmúlt tíz évben olyan mértékben nőtt meg, hogy szinte természetessé vált: reggel az első, este az utolsó mozdulat is gyakran a telefon felé nyúlás. Mobilkészülékünk beállításainál megtaláljuk az adatot: képernyőidő. Önnek mennyi?

A telefonom azt írja, ma is jól néztem ki – 6 órán át engem bámult. Ezt most találtam ki (hála az égnek nem igaz, mert ennyit nem töltök el vele). Mosolygok rajta, pedig ha jobban belegondolunk, annyira nem is vicces. Rendre előkerülnek régi fényképek, ahol az emberek élték, élvezték az életet. Bringáztak, sétáltak, nyaraltak, mulattak - mindenféle elektromos ketyere nélkül. Mára szinte észrevétlenül történik, hogy egyre kevesebbet beszélgetünk személyesen. Egyre ritkábbak a mélyebb, élőben zajló kapcsolódások. Mintha az emberi kapcsolataink is „streamelhető” tartalmakká válnának – követhetővé, de egyre kevésbé átélhetővé.

A nyaralásom időutazás is volt egyben: nem csak térben, hanem gondolatban is eltávolodtam attól a világtól, amelyben minden másodpercben elérhetőek vagyunk – és ezért talán soha nem vagyunk igazán jelen. Ott, ahol nem volt net, volt idő. Figyelem. És valami őszinte, zajmentes lét. A kérdés tehát adott: mennyi időt töltünk ezekkel a kütyükkel? És vajon normális-e, hogy lassan már úgy érezzük, nem tudunk létezni nélkülük? Nem arról van szó, hogy az okoseszközök ördögtől valók – de arról igen, hogy átgondoltabban kéne használnunk őket. Nem állandó menekülésként a való élet elől, hanem eszközként, amely segít - de nem uralja az életünket.