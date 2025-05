Vízparti idill 50 percre a fővárostól – exkluzív lakást árulnak saját stéggel Balatonakarattyán

Az ingatlan egy 8000 négyzetméteres, ősfás parkban áll, egy 19 lakásos prémium villapark földszintjén. A 58 négyzetméteres eladó lakáshoz nem csak egy gondosan kialakított belső tér tartozik, hanem egy 150 négyzetméteres privát kert, egy tágas, 31 m²-es terasz, valamint a valódi különlegesség: 40 méteres saját vízpart és egy 80 m²-es exkluzív stég, csak a tulajdonos használatára.

Ez az eladó lakás egy filmbeillő helyen helyezkedik el

Forrás: Ingatlanbazár.hu

A belső tér amerikai konyhás nappaliból, két kényelmes hálószobából, gardróbból és fürdőből áll – okosan kialakított elrendezés, amely tökéletesen kiszolgálja a nyaralós életérzést. A teraszon egy 8 méteres motoros napernyő nyújt árnyékot a legnaposabb délutánokon is, az alumínium nyílászárók és a korszerű hűtő-fűtő rendszer pedig gondoskodik arról, hogy minden évszakban komfortos legyen a tér.

A villapark nemcsak a természetközelségről szól, hanem a modern élet kényelméről is. Riasztórendszer, energiatakarékos épületgépészet, és saját parkolóhely vásárlási lehetőség is adott – akár elektromos autóhoz is, gyorstöltő csatlakozóval.

Eladó lakás, ahonnan csak pár lépés a vízpart

De ami igazán különlegessé teszi ezt a helyet, az nem az adatokban rejlik. Hanem abban az érzésben, amikor kilépsz a nappaliból a teraszra, és előtted ott a Balaton. Nem csak látod – a tiéd. A saját kertedből lépsz le a stégre, és onnan egyenesen a vízbe. Nem kell kompromisszumot kötni: ez nem csupán egy lakás, hanem egy életmód.

Tökéletes választás lehet, ha egy csendes, vízparti nyaralóra vágysz, de akkor is, ha hosszú távú befektetésként gondolkodsz. A helyszín, a kivitelezés és a vízpart közelsége mind-mind azt sugallják: ez az ingatlan nem csak értéket őriz, de élményt is ad – nap mint nap.

