Szentek és boldogok ereklyéi a bazilikában

Szent György oltár a bazilikában

Fotó: Veszprémi Érsekség



A középkorban Veszprémben őrizték az egyik legismertebb vértanú, a rendszerint sárkányt legyőző lovagként ábrázolt Szent György fejereklyéjét is, amelyet Szent István király a bolgárok felett aratott győzelme emlékére a bizánci császártól kapott. A veszprémi Szent György Kápolna ettől kezdve fontos és látogatott zarándokhellyé vált, ezt mutatja az épület küszöbén ma is látható, a 14. századból ránk maradt latin felirat („in limine no sedeto”, vagyis „ne üljetek a küszöbre”), amely a zarándokokat figyelmeztette a helyes viselkedésre. Az ereklyét a török hódítás miatt a Felvidékre kellett menekíteni, ám útközben elporladt – közölte az érsekség.

A Szent Anna oltár

Fotó: Veszprémi Érsekség

Az első magyar szent család tagjainak ereklyéi

Nemcsak keresztény vértanúk, hanem az első magyar szent család ereklyéit is őrzi a Szent Mihály Főszékesegyház: 2023 nagycsütörtökén dr. Udvardy György veszprémi érsek az ónixkőből készített új, szembemiséző oltárban helyezte el Szent István koponyaereklyéjét, Boldog Gizella kézereklyéjét és Szent Imre herceg csontereklyéjét – áll a közleményben.

Az érsekség emlékeztetett: első szent királyunk és családtagjainak földi maradványai az oltár középső részén kialakított ereklyefülkében kaptak helyet, amelynek aranyozott rézből készített, görög kereszttel díszített zárófedele a hívek számára is jól látható. Az első magyar szent családhoz kapcsolódó ereklyék együttes elhelyezése a miséző oltárban megidézi mind a Veszprémi Főegyházmegye, mind a Szent Mihály Főszékesegyház ősiségét, a magyar kereszténység életében betöltött központi szerepét.

Szent István feleségének, Boldog Gizellának egy másik ereklyéje is megtalálható a főszékesegyházban. A karereklye a jövőben a bazilika helyett a város egyik legrégebbi épületében, a várnegyed megújításának részeként restaurált Gizella Kápolnában kap majd helyet – Szent István király hitvesének élete ugyanis elválaszthatatlan volt a „királynék városától” - szögezi le a közlemény.