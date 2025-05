Hétfőn kezdődik az érettségi – Ha nem akar magyarból pontlevonásba beleszaladni...

A tavalyi volt az első olyan év, amikor a diákok az új, 2020-as Nemzeti alaptanterv szerint érettségiztek, ami több szempontból is más követelményeket támasztott velük szemben: az írásbeli magyarérettségin például a lexikális tudás sokkal inkább előtérbe került. Idén is marad a tavalyi menetrend: ismét lesz műveltségi teszt, és a pontszerzés mellett pontlevonásba is beleszaladhatnak a középiskolák végzősei, az egyetemi felvételi előtt állók – erről a Blikk írt.



Érettségi előtt arra is érdemes felkészülni, hogyan kerülhetőek el könnyen a pontlevonások.

Illusztráció: Pexels

Május 5-én a magyar nyelv és irodalommal indul az írásbeli érettségi, hétfőn 9 órakor kezdhetik el a diákok a feladatsorok megoldását. A vizsga első részében a gyakorlati feladatot műveltségi tesztre cserélték, míg a másodikban az összehasonlító elemzés helyett egy témakifejtő esszé került be választható opcióként középszinten.

Érettségi – A fontosabb tudnivalók a magyar írásbeliről

A magyar nyelv és irodalom érettségi középszintű változata során egy 40 pontos szövegértési feladat és egy 20 pontos irodalmi és nyelvtani kvíz vár a vizsgázókra. A megoldásukhoz 90 perc áll rendelkezésükre. A második részben egy 40 pontot érő műértelmezés vagy egy témakifejtő esszé közül választhatnak, valamelyiket 150 perc alatt kell megírniuk.

A tavalyi évben újdonságnak számító feladatsor a tanulók tájékozottságát méri. A megoldandó feladatok több kérdés-, feladatcsoport köré szerveződnek,

korstílusok,

stílusjegyek,

stílusfajták felismerését,

műnemi, műfaji tájékozottságot,

verstani ismereteket,

a kötelezőnek kijelölt memoritereket,

műismeretet,

és az irodalmi szöveg megalkotottságának eszközeit

mérve, többféle feladattípus révén.

Emelt szinten a magyar érettségi vizsga első része egy 40 pontos szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsort tartalmaz. A második részben egy 40+20 pontos szövegalkotási feladatsort kapnak: egy műértelmező szöveget és egy reflektáló szöveget kell írniuk 150 perc alatt.